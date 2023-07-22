تقديم 9235 خدمة طبية ضمن مبادرة «100 يوم صحة» بكفر الشيخ

أعلنت الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ، تقديم 9 آلاف و235 خدمة من خلال مبادرة «100 يوم صحة» أمس الجمعة 21 يوليو، في جميع مراكز المحافظة.

تقديم 1295 خدمة للسيدات

وأوضحت أنّ الخدمات التي قدمتها مبادرة «100 يوم صحة» تضمنت 1295 خدمة ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة في أول زيارة، فيما بلغت الزيارات العارضة والمتكررة 422 خدمة، لافتة أنّ المبادرة قدمت خدمات مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة لـ43 طفلاً، فيما قدمت 1360 خدمة ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، ‏كما قدمت 293 خدمة ضمن المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين.

تطعيم 5408 أطفال بالتطعيمات الروتينية

ومن جانبه، صرح الدكتور طارق الشربيني، وكيل المديرية، بأنّ مبادرة «100 يوم صحة» قدمت خدماتها من خلال القوافل الطبية، حيث بلغ عدد المنتفعين 226 مواطنا، مشيراً إلى أنّ عدد المنتفعات بخدمات عيادات تنظيم الأسرة بلغ 899 منتفعة، كما بلغت معدلات تطعيم الأطفال بالتطعيمات الروتينية 5408 طفلاً وطفلة.

عقد ندوات تثقيفية وأنشطة توعوية

وأفاد «الشربيني» بأنّ مبادرة «100 يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي للمواطنين من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي خدمات مبادرات الصحة العامة التي تُقدمها الحملة، كما تم عقد ندوات تثقيفية وأنشطة توعوية.

ودعا «الشربيني»، جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».