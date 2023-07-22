تقديم خدمات تنظيم الأسرة لأكثر من 129 ألف سيدة ضمن حملة 100 يوم صحة بالبحيرة

قال الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، إن المحافظة لا تزال تواصل ضرب الأرقام القياسية بالنسبة للإنجاز اليومي في شتى مبادرات حملة 100 يوم صحة على مستوى الجمهورية، منذ انطلاق الحملة في 25 يونيو الماضي وحتى الآن.

تنظيم الأسرة بالبحيرة تحقق ارتفاعا

وأوضح وكيل صحة البحيرة أن مؤشر إنجازات قطاع تنظيم الأسرة بالبحيرة، جاء مرتفعا بخدمات تنظيم الأسرة، مشيرا أنه عدد المنتفعات شهدت زيادة بلغت 129697 بوسائل تنظيم الأسرة منذ انطلاق الحملة وحتى الآن.

نسبة تركيب اللولب تشهد ارتفاعاً

وأوضح أن نسبة تركيب اللولب من الولادات القيصرية 84 %، لتسجل ارتفاعا كبيرًا أيضا، كما أن التوعية الصحية وزيارات الرائدات الريفيات كان لها دورًا هامًا ومؤثرًا في ارتفاع تلك المؤشرات.

وذكر أن نسبة تحقيق زيارة الرائدات من المستهدف نسبة 90%، وجاءت نسبة المحقق من الندوات الإعلامية لتشكل 175% بالنسبة للفعلي.

إدارة تنظيم الأسرة

ووجه وكيل صحة البحيرة الشكر لفريق تنظيم الأسرة بالمديرية والإدارات الصحية، بقيادة الدكتورة أميرة عبدالعال، على تلك المجهودات التي وضعت البحيرة في مركز ومكانة متقدمة على مستوى الجمهورية.

فيما تحدثت الدكتورة أميرة عبدالعال مدير إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية، بأنه بالنسبة لمستهدف 2022-2053 في البحيرة هي المحافظة الوحيدة على مستوى الجمهورية، التي حققت اللون الأخضر في مستهدف اللوالب.

وأشارت أنها جاءت الأولى في المنتفعات، محققة نسبة 94%، كما أنها جاءت الأولى على مستوى الجمهورية في نسبة استخدام وسائل تنظيم الأسرة بما يساوى 76,7 % فى عام 2022 م.