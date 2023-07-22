الكشف الطبي على 2500 مواطن ضمن مبادرة «100 يوم صحة» بالشرقية

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الشرقية، تنفيذ القافلة الطبية العلاجية الشاملة بقرية قهبونة التابعة لمركز ومدينة الحسينية، واستمرت لمدة يومين، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد على أعمال التطهير بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

13 عيادة في القافلة الطبية

واشتملت القافلة الطبية على 13 عيادة بها 11 تخصصا طبيا، وهي «الباطنة، الجراحة العامة، القلب والأوعية الدموية، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الجلدية والتناسلية، تنظيم أسرة، الأنف والأذن والحنجرة، المسالك البولية، الرمد».

كما تم تخصيص 2 عيادة «الباطنة والأطفال» لخدمة أهالي القرية والقرى المحيطة بمركز ومدينة الحسينية، كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط، وقامت القافلة خلال اليومين بتوقيع الكشف الطبي المجاني على 2444 مريضا من أهالي القرية، وتم صرف العلاج اللازم لهم.

تحويل 13 حالة مرضية للمستشفيات

كما تم تحويل 13 حالة مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي المنطقة، وندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين وغيرها.