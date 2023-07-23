«إكسترا نيوز» تستعرض أبرز معالم مدينة العلمين الجديدة: إحدى مدن الجيل الرابع

استعرضت فضائية «إكسترا نيوز»، تقريرا شاملا عن أهم معالم مدينة العلمين الجديدة، بالتزامن مع مهرجان العلمين الذي انطلق مؤخرا كأكبر مهرجان ترفيهي في الشرق الأوسط.

ومن أبرز النقاط التي تناولتها مذيعة إكسترا لايف عن مدينة العلمين الجديدة الآتي:

مدينة العلمين الجديدة

- المدينة تعد إحدى مدن الجيل الرابع

- يتم تنفيذها على ساحل البحر المتوسط بمساحة تقدر 49 ألف فدان.

- يبلغ عدد السكان المستهدف حوالي مليوني نسمة.

- بدأ تنفيذ المدينة في عام 2016 بتوجيهات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

- تعد الأبراج الشاطئية في مدينة العلمين الجديدة علامة باترزة ومميزة على شاطئ البحر المتوسط.

تفاصيل المنطقة الترفيهية

- المنطقة الترفيهية عبارة عن منطقة مولات ومحال على البحر مباشرة بمساحة تقدر 66.8 فدان وتقع مباشرة أمام منطقة الأبراج ويخدمها 4 ممرات لعبور المشارة لداخل المنطقة الترفيهية ومزودة بمجموعة كبيرة من الخدمات.

- الممشى السياحي يبلغ طوله 7 كيلو مترات ويضم مشايات وبحيرة طبيعية وملاعب ومناطق جلوس ومطاعم.

- جامعة العلمين الدولية للعلوم والتكنولوجيا جامعة العلمين الدولية تنفذ على مساحة تقدر 128 فدانا.

- مشروع الداون تاون ويحتوي على وحدات سكنية بمواصفات تشطيب إسكان فوق المتميز ومشروع سكن مصر للإسكان المتوسط وهذا بخلاف مشروع الإسكان المتميز

مجتمع عمراني متكامل

- الحي اللاتيني بمساحة تقدر 404 أفدنة ويتكون من 6 مناطق بها 220 عمارة سكنية بمستوى تشطيبات فاخر ويضم مناطق خدمية متميزة ومواقف انتظار سيارات ومجموعة من الحدائق.

- كما يجرى تنفيذ كومباوند سكني بمجتمع عمراني متكامل يصل إلى 700 فدان ويقع ملاصقا لمركز مارينا العلمين السياحي من الجهة الغربية الشاطئية ويطل على بحيرات مدينة العلمين الجديدة المركزية.