رفع 76 ألف طن مخلفات صلبة من شوارع الإسكندرية خلال شهر يوليو

أكد حسام الدين إمام رئيس مجلس إدارة شركة نهضة مصر والعضو المنتدب رفع 76 ألف طن مخلفات صلبة من جميع أحياء الإسكندرية خلال شهر يوليو الجاري.

وأوضح حسام الدين أن ذلك يأتي في إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بضرورة رفع المخلفات من الشوارع أولا بأول، وشن حملات مكبرة ومفاجئة على المنشآت التجارية للتأكد من التزامهم بقواعد النظافة العامة.

تكثيف العمل اليومي

وأوضح رئيس شركة نهضة مصر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الشركة تتولى جمع القمامة من المنزل بمختلف أحياء الإسكندرية وتكثيف العمل بالشوارع الرئيسية والجانبية على مدار اليوم نظراً لكثافة ضيوف الإسكندرية وزيادة المخلفات ولحرص الشركة على المحافظة على نظافة شوارع الإسكندرية، جرى وضع كونتينرات في الميادين العامة والشوارع الرئيسية إلى جانب التروسيكلات التي تجوب الشوارع للجمع الفوري للقمامة.

حملات مكبرة

وأضاف أحمد شحاتة، مدير المركز الإعلامي لشركة نهضة مصر، أنة وبالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات المائية نفذت إدارة الرصد البيئي 3 حملات مكبرة خلال الشهر الحالي على المنشآت التي لم تُطبق الاشتراطات البيئية، وجرى تحرير 19 محضرا للحد من المخالفات البيئية بمناطق «شارع المكس – شارع الأمان بالورديان - منطقة سموحة».