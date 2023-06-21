استمرار حملات النظافة ومكافحة البعوض بمصيف بلطيم في كفر الشيخ

واصلت الوحدة المحلية لمدينة مصيف بلطيم، بمحافظة كفر الشيخ، أعمال حملات النظافة والتجميل ومكافحة البعوض بالمصيف، وذلك بالتزامن مع بدء موسم صيف 2023 رسميًا، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

استمرار حملات نظافة شواطئ المدينة المختلفة

ومن جانبه، تابع هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، استمرار حملات نظافة شواطئ المدينة المختلفة وشملت تشغيل ماكينة تنظيف الشواطئ، وتسوية وتمهيد طريق الوصول للشاطئ، وكذا رفع الناتج اليومي من القمامة من الشوارع الرئيسية والشوارع الداخلية والكورنيش والميادين، بجانب إزالة الحشائش، ورفع كافة المخلفات، ورفعها للمقلب العمومي.

كما تابع «عطية»، استمرار أعمال تقليم الأشجار بالمداخل، وتجهيز وصيانة الحدائق العامة، حيث شملت نظافة شاملة للحدائق، وقص وتهذيب الأشجار، وري الحدائق العامة، ومداخل المدينة، وقص وتسوية النجيل الطبيعي، فضلًا عن استمرار أعمال دهان البلدورات بمنطقة الزهراء، مشيرًا إلي أنه جاري الانتهاء من كافة أعمال دهان البلدورات بكافة المناطق.

حملات مقاومة البعوض خلال الفترتين الصباحية والمسائية

وفي سياق متصل، استكملت مدينة مصيف بلطيم أعمال حملات مقاومة البعوض خلال الفترتين الصباحية والمسائية، حيث يتم بدء أعمال المقاومة الصباحية قبل شروق الشمس بأجهزة الرذاذ ومواتير الرش، أما الفترة المسائية فيتم فيها استخدام أجهزة الضباب، علي أن تستمر الحملات يوميًا بجميع مناطق المدينة.

الجدير بالذكر، أنّ مدينة مصيف بلطيم تضم 6 شواطئ، هي «الفنار، والنرجس، والزهراء، والسلام، والأمل، والفيروز»، بطول 11 كيلومترًا على ساحل البحر المتوسط، وهي أكثر مناطق مصر تطرفًا إلى الشمال بطول 40 كيلو في عرض البحر المتوسط، وتستقبل أكثر من 3 ملايين زائر خلال موسم الصيف.