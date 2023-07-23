وزير خارجية أمريكا: أوكرانيا استعادت 50% من أراضيها

قال وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، إنتوني بلينكن، اليوم الأحد، في تصريح خاص لشبكة «سي إن إن»، إن دولة أوكرانيا استعادت 50% من أراضيها، التي سيطرت عليها روسيا سابقا، لافتا إلى أن الهجوم الأوكراني المضاد يسير بصعوبة وسوف يستمر لعدة أشهر.

بلينكن: الحديث ما زال مبكرا عن الهجوم الأوكراني المضاد

وأشار بلينكن، مساء أمس السبت، إلى أنه من المبكر الحديث عن الاستنتاجات الخاصة بالهجوم المضاد للقوات الأوكرانية، لافتا إلى حدوث تغييرات على الجبهة، بحسب كلمة له في منتدى Aspen Security Forum في كولورادو، مشيرا إلى أن الهجوم المضاد الأوكراني سوف يتغير مع المعدات التي تم تقديمها إلى كييف وانتشار القوات الأوكرانية بشكل مختلف عقب تدريبها الأشهر الماضية.

بلينكن: الأوكران يخترقون خطوط الدفاع الروسية المحصنة

وتابع وزير خارجية الولايات المتحدة: «قالت منذ البداية إن الأمر سيكون صعباً، وقال الكثير من الناس إن الروس أعدوا خطوط دفاع جادة ومحصنة، غير أن الأوكرانيين يخترقونها الآن».

وخرج الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماع لمجلس الأمن الروسي، الجمعة، مبينا أن الهجوم الأوكراني المضاد لم يحقق أي نتيجة رغم الدعم المستمر ماليا وعسكريا من قبل الغرب.