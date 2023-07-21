روسيا وأوكرانيا.. بوتين: الدعم الغربي الهائل لـ كييف لن يُمّكنها من هزيمتنا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن توريد الأسلحة والمقاتلين الأجانب والمستشارين لم يساعد أوكرانيا على اختراق الجبهة التي تتمركز فيها روسيا.

بوتين: أوكرانيا لم تستطع اختراق الجيش الروسي

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع طارئ مع أعضاء مجلس الأمن الروسي: «لن تساعد الموارد الهائلة التي تم ضخها في كييف، ولا إمدادات الأسلحة الغربية والدبابات والمدفعية والعربات المدرعة والصواريخ ولا إرسال الآلاف من المقاتلين والمستشارين الأجانب الذين تم استخدامهم بنشاط في محاولات اختراق جبهة الجيش الروسي».

من جانبه، أعلن سلاح الجو الأوكراني، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية أطلقت 5 صواريخ كروز من طراز «أونيكس»، الأسرع من الصوت على مدينة أوديسا، ولم يكشف سلاح الجو الأوكراني عن المواقع التي استهدفتها صواريخ أونيكس أو ما إذا تم اعتراض أي منها، كما لم يذكر أي تفاصيل أخرى تتعلق بتلك الضربات الصاروخية.

انفجارات قوية تهز مدينة أوديسا

بدورها قالت الإدارة المحلية لمدينة أوديسا الأوكرانية إنه تم التبليغ عن انفجارات قوية هزت المدينة والدفاعات الجوية تتصدى لصواريخ، فيما دعت السطات المحلية بأوديسا المدنيين إلى الاحتماء بالملاجئ.

وكان سلاح الجو الأوكراني أعلن في وقت سابق من اليوم، حالة الاستنفار الجوي في كييف لوجود ما وصفه بـ«تهديد صاروخي» قد يستهدف العاصمة الأوكرانية «كييف».

كيربي يكشف الموعد المتوقع لتسليم أوكرانيا مقاتلات «إف 16»

فيما قال منسق الاتصالات في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، إن أوكرانيا قد تحصل على مقاتلات «إف 16» مع نهاية العام الجاري.

وأضاف كيربي خلال لقاء مع شبكة «فوكس نيوز» الأمريكية، أن أكثر ما يحتاجه الأوكرانيون في الوقت الراهن هو «تعزيز قدرات سلاح المدفعية في جيشهم».