روسيا تقصف ميناء أوديسا الأوكراني بالصواريخ قبل لقاء بوتين ولوكاشينكو

تعرض ميناء أوديسا الساحلي بجنوب أوكرانيا، لقصف صاروخي روسي، اليوم، ما أسفر عن مقتل شخص وإلحاق أضرار جسيمة بالكاتدرائية في وسط المدينة، بحسب صحيفة «بوليتيكو» الأمريكية.

روسيا تقصف ميناء أوديسا بأنواع مختلفة من الصواريخ

ويتعرض ميناء أوديسا الأوكراني، لقصف من قبل روسيا، باستخدام أنواع مختلفة من الصواريخ، منذ ما يقرب من أسبوع، بعد انسحاب روسيا من مبادرة حبوب البحر الأسود، وهي صفقة توسطت فيها الأمم المتحدة لتصدير الحبوب الأوكرانية، وجاء الهجوم على أوديسا قبل ساعات من لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع زعيم بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، في سان بطرسبرج.

الدفاع الجوي الأوكراني نجح في إسقاط 9 صواريخ

وهاجمت القوات الروسية ميناء أوديسا بـ19 صاروخًا ، بما في ذلك صواريخ كروز وصواريخ مضادة للسفن وصواريخ باليستية، وقالت القوات الجوية الأوكرانية، في بيان إنها نجحت في إسقاط 9 منها، كما أصيب أكثر من 19 شخصا في الهجوم.

وتعرض مركز مدينة أوديسا التاريخي، وهو أحد مواقع قائمة التراث العالمي لليونسكو، لأضرار بالغة جراء الهجوم. جرى تدمير 6 مبان سكنية، وقالت السلطات المحلية إن أقدم وأكبر كاتدرائية أرثوذكسية في المدينة تعرضت لأضرار جسيمة جراء صاروخ روسي.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في بيان: «صواريخ ضد مدن مسالمة وضد مبان سكنية وكاتدرائية، لا يمكن أن يكون هناك عذر، وكما هو الحال دائمًا، سيخسر هذا الشر، وسيكون هناك بالتأكيد انتقام للإرهابيين الروس بسبب أوديسا»، وأضاف: «سيشعرون بهذا الانتقام».