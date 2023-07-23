مصرع شخصين وإصابة آخر في حريق شقة سكنية بالوراق

لقى شخصان مصرعهما وأصيب آخر، في اندلاع حريق بأحد العقارات بمنطقة الوراق، حيث شب الحريق داخل أحد الشقق بالطابق الخامس، وجرى نقل جثمان الضحايا إلى مشرحة زينهم، تحت تصرف النيابة العامة، وخضوع المصاب إلى العلاج لخطورة حالته.

حريق في أحد العقارات

البداية عندما تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير مباحث الجيزة، بلاغا من العميد هاني شعراوي، رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، يفيد باندلاع حريق في أحد العقارات، مكون من 5 طوابق بشارع المسابك بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة، ما أدى إلى وفاة شخصين وإصابة آخر، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وتم فرض كردون أمني؛ لمحاصرة النيران ومنع امتدادها للعقارات المجاورة، وتم إخلاء العقار من السكان، وجرى نقل جثامين الضحايا إلى ثلاجة الموتى بالمستشفى.