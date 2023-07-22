حبس سائق النقل الثقيل المتسبب في حادث التجمع الأول: «كنت خايف وهربت»

قررت النيابة العامة، إحالة سائق سيارة نقل ثقيل، إلى الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات، بعد القبض عليه إثر التسبب في حادث تصادم مه سيارة ملاكي في التجمع الأول، ما أسفر عن إصابة قائد الملاكي، وكلفت النيابة المباحث بإعداد تحرياتها حول الحادث لبيان أسبابه.

حبس سائق النقل

استمعت النيابة لأقوال سائق النقل الثقيل الذي ادعى أنه هرب من مكان الحادث بعد إصابة سائق السيارة الملاكي، خوفًا من الاعتداء عليه من قبل المارة، وبعد انتهاء التحقيق قررت النيابة حبس المتهم على ذمة التحقيقات.

تفاصيل حادث التجمع الأول

كانت وزارة الداخلية، قالت في بيان صادر عنها، إنه عقب رصد تداول منشور عبر إحدى الصفحات على «فيس بوك»، متضمناً قيام قائد سيارة نقل ثقيل بالاصطدام بأخرى ملاكى يستقلها أحد الأشخاص وإحداث إصابات به بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة ولاذ قائدها بالفرار، بالفحص تبين ورود بلاغ لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة، بالحادث.

وبالانتقال تبين وجود سيارة قيادة (أحد الأشخاص «الشاكي» - مقيم بالقاهرة) مصاب بجروح متفرقة بالجسم.. وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفني أمكن تحديد السيارة الأخرى وتبين أنها قيادة (سائق – مقيم بالقليوبية).