الحماية المدنية تسيطر على حريق نشب داخل شقة سكنية في الوراق

تمكنت الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية بالوراق، دون وجود خسائر بشرية.

بلاغ الحريق

ورد لضباط الحماية المدنية من غرفة النجدة، بلاغ بنشوب حريق في شقة سكنية بالطابق الرابع بمنطقة الوراق، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان البلاغ، وتم الدفع بسيارات الإطفاء، وتمكنوا من محاصرة النيران والسيطرة على الحريق وإخماده، دون وقوع أي إصابات، تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

وبمواجهة مالك العقار تبين عدم وجود أي شبهة جنائية وأن سبب الحريق ماس كهربائي، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.