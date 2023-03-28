رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

الحماية المدنية تسيطر على حريق نشب داخل شقة سكنية في الوراق

كتب:

حاتم عبدالباسط
09:40 م | الثلاثاء 28 مارس 2023
الحماية المدنية

الحماية المدنية

تمكنت الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية بالوراق، دون وجود خسائر بشرية.

بلاغ الحريق

ورد لضباط الحماية المدنية من غرفة النجدة، بلاغ بنشوب حريق في شقة سكنية بالطابق الرابع بمنطقة الوراق، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان البلاغ، وتم الدفع بسيارات الإطفاء، وتمكنوا من محاصرة النيران والسيطرة على الحريق وإخماده، دون وقوع أي إصابات، تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

وبمواجهة مالك العقار تبين عدم وجود أي شبهة جنائية وأن سبب الحريق ماس كهربائي، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اقرأ المزيد:

ارتفاع عدد ضحايا حريق مركز احتجاز مهاجرين في المكسيك لـ39 قتيلا (فيديو)

«معلومات الوزراء»: أعقاب السجائر وأعواد الكبريت تسببت في 14 ألف حريق في 2022

مسلسل ضرب نار الحلقة 5.. حريق في ورشة أحمد العوضي

السيطرة على حريق «كرفان» في نادي المنتزه بالإسماعيلية دون خسائر بشرية
بقلم حاتم عبدالباسط