السيطرة على حريق داخل شقة سكنية في الوراق دون إصابات

سيطرت قوات الحماية المدنية في مديرية أمن الجيزة، على حريق نشب داخل شقة سكنية بمنطقة الوراق، دون إصابات بشرية، واقتصر فقط على الخسائر المادية.

بداية الواقعة

بداية الواقعة، عندما تلقت غرفة عمليات مديرية أمن الجيزة، إخطارًا من قسم شرطة الوراق، يفيد بورود إشارة من الحماية المدنية بنشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة القسم.

الدفع بسيارات إطفاء

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة بعد دقائق من تلقيها البلاغ، وجرى السيطرة على الحريق وإخماده، بعد الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، مدعومة بعدد من سيارات الإسعاف لنقل أي مصابين حال وجود إصابات أو حالات اختناق.

وجرت عملية التبريد بعد إخماد الحريق لمنع تجدد اشتعاله مرة أخرى، وفرض كردون أمني لمحاصرة النيران، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجارِ اتخاذ الإجراءات القانونية، وتتولى النيابة العامة التحقيق في الواقعة للوقوف على أسباب الحريق.