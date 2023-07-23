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«إسكندرية» و«غروب».. حمزة نمرة يطرح أغنيتين جديدتين الأربعاء المقبل

كتب:

ياسمين محمود
09:12 م | الأحد 23 يوليو 2023
حمزة نمرة

حمزة نمرة

كشف الفنان حمزة نمرة، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، موعد طرح أغنيتيه الجديدتين، إذ تحمل الأولى اسم إسكندرية والثانية غروب. 

حمزة نمرة: علاقتي بإسكندرية بدأت من الطفولة

وكتب حمزة نمرة: «إسكندرية.. علاقتي بإسكندرية بدأت من الطفولة، لما كنا بننزل مصر إجازة كانت إسكندرية أسبوعين أساسيين في الإجازة بعد زيارة الأهل والأقارب في القاهرة والمنصورة، منظر البحر في آخر الشارع من شباك العربية محفور جوايا، لما رجعنا مصر نهائي قولنا لبابا بدون ما نتردد: عايزين نعيش في إسكندرية.. حب عجيب من صغرنا.. إسكندرية خدتني بالحضن، عرفتني على المزيكا، وعرفتني على صحاب عمري، وقبل كل ده عرفتني على نفسي.. أنا أسكندراني، محبة كده».

موعد طرح الأغنيتين 

وأضاف نمرة: «الغروب.. منظر الغروب على البحر دايما بيلهمني.. قصص وحكايات وذكريات، كل واحد فينا وله حكاية معاه، استنوا أغنية إسكندرية وأغنية غروب الأربعاء اللي جاي الساعة 7 مساء».

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