الكويت تعلن قواعد حجز موعد «البصمة البَيومترية» للوافدين

يبحث الوافدون في الكويت عن حجز موعد البصمة البَيومترية للوافدين، التي قررتها وزارة الداخلية الكويتية مؤخراً، لكي يستطيع الوافد في الكويت الذهاب إلى المراكز المخصصة، واستكمال إجراءات البصمة، دون الحاجة إلى الانتظار في طوابير طويلة.

حجز موعد البصمة البَيومترية للوافدين وطريقة التقديم

ولكي يتم حجز موعد البصمة البَيومترية للوافدين، فإنه على الشخص الذهاب إلى منصة «متى»، عبر هذا الرابط، ومن بعدها الضغط على خيار التسجيل كمستخدم جديد، ثم كتابة الرقم المدني الكويتي، والرقم المسلسل، وإدخال رقم الهاتف، وعنوان البريد الإلكتروني، ثم قراءة الشروط والأحكام والموافقة عليها.

وبعد ذلك، يضغط المستخدم على أيقونة التسجيل، ثم تأكيد الحساب، قبل تسجيل الدخول في حساب المستخدم، وبعدها يتم اختيار البحث عن خدمات من القائمة الجانبية، ثم يتم الضغط على تصنيفات الخدمات لوزارة الداخلية، وبعدها يختار الإدارة المعنية، ثم يتقدم لخدمة البصمة، وبعدها يجب عليه تحديد المركز، ثم اختيار الموعد وتأكيد الحجز.

حجز موعد البصمة البَيومترية للوافدين ورابط المنصة

يمكن للشخص أن يذهب إلى منصة «متى» للمواعيد عن طريق الرابط الآتي metaprodapp.azurewebsites.net مباشرةً لتسجيل الدخول، ثم الحجز للذهاب إلى المراكز المخصصة، وإجراء معاملة البصمة البَيومترية للوافدين.

وتُعد الطريقة المذكورة أسهل طريقة، في الوقت الذي يمكن فيه أيضاً الحجز عبر تطبيق «سهل» للخدمات الحكومية الموحدة في دولة الكويت.