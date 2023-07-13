«أعلاها الكويت».. تعرف على درجات الحرارة اليوم في مصر والدول العربية

يرغب عدد كبير من المواطنين في كل دولة من الدول العربية في معرفة الحالة الجوية خلال ساعات النهار أو الليل لاتخاذ الإجراءات الاحترازية التي تناسب حالة الطقس، لذلك تستعرض «الوطن» في هذا التقرير الحالة الجوية اليوم الخميس، في مصر والدول العربية.

الطقس اليوم في جمهورية مصر العربية

كشفت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها عن طقس اليوم الخميس، ليسود البلاد طقس معتدل الحرارة في أوقات الصباح الباكر ويكون حار رطب نهاراً على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ويكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد ليصبح الطقس معتدلاً ورطب ليلاً على كافة البلاد.

الحالة الجوية في الدول العربية

تختلف الحالة الجوية من دولة إلى أخرى وعن الحالة الجوية في البلاد العربية وفق موقع «طقس العرب» فتصل درجة الحرارة العظمى في دولة الكويت إلى 44 الصغرى 35 أما عن الطقس في المملكة العربية السعودية تحديداً بالعاصمة الرياض فتكون درجة الحرارة الكبرى 43 والصغرى 32 درجة مئوية، تسجل درجات الحرارة في مدينة أبو ظبي بدولة الإمارات المتحدة فتصل العظمى إلى 39 درجة والصغرى إلى 33 أما بالنسبة للطقس في دولة الجزائر 35 درجة للعظمى والصغرى 26 درجة مئوية

درجات الحرارة المتوقعة في الدول العربية اليوم

وعن الطقس في دولة المغرب تحديداً في الرباط فتسجل درجة الحرارة الكبرى 27 والصغرى 21 درجة مئوية أما بالنسبة لمدينة طربلس بدولة ليبيا فتصل درجة الحرارة الكبرى 36 والصغرى 21 درجة، وفي موريتانيا تحديداً بالعاصمة نواكشوط فتسجل درجة الحرارة الكبرى 28 درجة مئوية والصغرى 25 درجة.