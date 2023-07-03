محافظ بورسعيد: خطة تطوير شاملة بمنطقة حي الكويت للمرة الأولى من نوعها

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أنه سيتم البدء في تنفيذ خطة تطوير شاملة بمنطقة الكويت بحي العرب، تماشيا مع خطة التطوير الموسعة التي تشهدها المناطق السكنية بمختلف أحياء بورسعيد، بما يساهم في الارتقاء بالمظهر الحضاري لمدينة بورسعيد، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتا إلى أن التطوير بحي الكويت سيكون شامل للمرة الأولى من نوعها، عن البدء في تطوير المرحلة الثانية من منطقة فاطمة الزهراء بحي الضواحي.

جاء ذلك في بيان عن اجتماع محافظ بورسعيد للوقوف على مستجدات سير الأعمال في عدد من المشروعات التنموية والخدمية داخل المحافظة، وذلك في إطار خطة التطوير والتنمية التي تشهدها بورسعيد مؤخرا في مختلف القطاعات، بحضور اللواء عاطف وجدي السكرتير العام، والمهندس عماد البرشه وكيل وزارة الإسكان ببورسعيد، والدكتورة نور الهدى الجمال رئيس مجلس ادارة مؤسسة مشكاة نور الثقافية والخيرية، وهالة أبو العز رئيس حي الضواحي، وعدد من الأجهزة التنفيذية، ومسئولي الشركات القائمة على تنفيذ المشروعات.

البدء في تطوير المرحلة الثانية من منطقة فاطمة الزهراء

وأعلن الغضبان، في بيان، عن البدء في تطوير المرحلة الثانية من منطقة فاطمة الزهراء بحي الضواحي، استكمالا لما شهدته المنطقة من تطوير شامل خلال المرحلة الأولى بواسطة مؤسسة مشكاة نور حيث شمل التطوير رفع كفاءة ورصف جميع الشوارع الداخلية بالمنطقة، وصيانة الأعمدة الكهربائية وتوصيل المياه، وتركيب شبكة صرف صحي جديدة، وزيادة الطابع الجمالي ودهانات واجهات العمارات السكنية من الداخل والخارج وترميم العمارات السكنية.

ووجه محافظ بورسعيد بالتنسيق بين الاجهزة المعنية ومؤسسة مشكاة نور، حتى يتم تنفيذ عمل على أعلى مستوى مع وضع خطة زمنية لنهو كافة الاعمال في أقرب وقت ممكن.

تطوير المرحلة الثانية من شارع فلسطين والممشى السياحي

وناقش اللواء عادل الغضبان الخطوات التنفيذية لتطوير المرحلة الثانية من شارع فلسطين والممشى السياحي، استكمالا للأعمال التي تمت بالمنطقة والتي تضمنت تطوير سور وبوابات الممشى السياحي، وإقامة أماكن جلوس للمواطنين بحيث يمكن للمواطنين رؤية السفن مباشرة من خلال البوابات وسور الممشى المطور، ومسطحات خضراء والأعمدة الديكورية والتحف الفنية

استكمال المشروع المطور بمنطقة شارع فلسطين والممشى السياحي

وشدد على تنفيذ الأعمال على أعلى كفاءة، مع أهمية التخطيط الدقيق للمساحات والمسافات والاهتمام بالتنظيم المروري لمنع الازدحام، لافتا إلى أنه سيتم استكمال المشروع المطور بمنطقة شارع فلسطين والممشى السياحي الذي يمثل عمل سياحي يليق بمدخل إفريقيا الشمالية ويعيد لبورسعيد تاريخها وحضارتها.

ووجه محافظ بورسعيد بتكثيف العمل في المشروعات خلال الفترة المقبلة، ومتابعة نسب التنفيذ أولا بأول من خلال المتابعة الميدانية، مشددا على التنسيق بين كافة المسئولين عن الأعمال وتذليل أي معوقات، للانتهاء من المشروعات الجديدة الجاري تنفيذها وفقا للجداول الزمنية المحددة.