«السياحة» تتابع أعمال تطوير خدمات الزائرين بعدد من المواقع الأثرية

قالت وزارة السياحة والآثار، في بيان صحفي اليوم، إنه في إطار حرص الوزارة على تطوير ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للزائرين المصريين والسائحين بمختلف المواقع الأثرية والمتاحف على مستوى الجمهورية، وتحسين التجربة السياحية وجعلها أكثر تميزا أثناء زيارتهم، وذلك في ضوء محاور الاستراتيجية الوطنية للسياحة في مصر والتي أطلقتها الوزارة في نوفمبر الماضي، تشهد محافظة الإسكندرية عدد من مشروعات تطوير الخدمات بعدد من المواقع الأثرية والمتاحف.

وفي ذات السياق، أجرى الدكتور خالد شريف مساعد وزير السياحة والآثار للتحول الرقمي والمشرف على تطوير الخدمات بالمواقع الأثرية والمتاحف خلال الأيام القليلة الماضية، جولة لمتابعة أعمال تطوير خدمات الزائرين الجارية ببعض المواقع الأثرية والمتاحف بالمحافظة والوقوف على آخر مستجدات الأعمال والموقف التنفيذي لها، رافقه خلالها الدكتور باسم إبراهيم، مدير عام الإدارة العامة للخدمات بالمواقع السياحية والأثرية والمتاحف.

زيارة المتحف اليوناني الروماني

تضمَّنت الجولة زيارة المتحف اليوناني الروماني والمقرر افتتاحه خلال الفترة القليلة المقبلة، بعد الانتهاء من مشروع ترميمه وتطويره، حيث تمت مراجعة التركيبات الفنية النهائية لبوابات الدخول ومنطقة الاستقبال وذلك ضمن المراحل النهائية لتجهيز المتحف للافتتاح.

كما تضمَّنت الجولة متحف الإسكندرية القومي لمتابعة استكمال أعمال تشغيل البوابات الإلكترونية وكذلك أعمال تطوير الحديقة الملحقة به وقاعة المحاضرات، كما تم الاتفاق على استغلال المساحات الموجودة بالمتحف لتنظيم دورات تدريبية على الحرف اليدوية واللغة المصرية القديمة للشباب والنشء خلال إجازة الصيف، وذلك في إطار الدور التثقيفي والمجتمعي للمتاحف باعتبارها منارة ثقافية وحضارية، هذا بالإضافة إلى زيارة قلعة قايتباي لمتابعة تنفيذ مشروع تطوير بعض الخدمات المقدمة للسائحين بها ومناقشة إمكانية تطوير وتوسيع قاعة الدخول وشباك التذاكر وتنظيم برامج توعوية وتثقيفية بالقلعة لطلاب المدارس والجامعات.