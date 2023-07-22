«السياحة»: شواطئ الإسكندرية مصيف عائلات ولن نقبل بأي تجاوزات

أكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، أن شواطئ المحافظة هى مصيف للعائلات، ومن غير المقبول حدوث أي تجاوزات تخل من ذلك، مثل حيازة مواد مخدرة، أو افتعال مشاجرات، أو حدوث مضايقات للأسر، ومعاكسة الفتيات، حيث سيتم التعامل مع هذه الأمور بحزم.

«المصايف»: عقوبات لحائزي المواد المخدرة

وعددت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، في بيان اليوم، تلك التجاوزات التي سيتم التعامل معها بحزم، أولها حيازة أي أنواع من الخمور أو المخدرات، باعتبار ذلك أمر مرفوض تماما، والعقاب سيكون عنيفا.

سلوكيات ممنوعة على شواطئ الإسكندرية

وحذرت الإدارة من افتعال الشجار والمعاكسات والتحرش على شواطئ الإسكندرية، مشددة أن كل ذلك أساليب مرفوضة وعواقبها كبيرة على فاعلها، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه فاعلي تلك السلوكيات الخاطئة.

وطالبت إدارة المصايف المواطنين بالتعامل بلطف مع العمال والرواد المجاورين، قائلين: «تذكر أننا فى مصيف لنقضي وقتا لطيفا، ولا مجال للشجار وافتعال المشاكل، واستعراض القوه والبلطجة مرفوض تماما، وهناك تنسيق أمني كامل للسيطرة علي كل تلك السلوكيات».