«السياحة الثقافية»: الأقصر وأسوان تنضمان لقائمة المدن الخضراء بنهاية 2026

قال محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، المشهرة بوزارة التضامن الاجتماعي، والتي تعمل بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار، إنه بنهاية عام 2026 ستكون الأقصر وأسوان محافظتين خضراوين وصديقتين للبيئة، تٌطبقان كل المعايير البيئية بما يحقق أهداف التنمية السياحية المستدامة، لافتا إلى أن العمل الفعلي لتحويل المحافظتين لمناطق خضراء صديقة للبيئة سيبدأ أكتوبر المقبل.

زيادة أعداد السياح الوافدين للأقصر وأسوان

وأضاف رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية لـ«الوطن»، أن تحول الأقصر وأسوان لمدن صديقة للبيئة سيرفع من أعداد السياح الوافدين لهما، لاسيما في ظل أزمة التغير المناخي.

وأشار إلى أن المحافظتين الواقعتين على مجرى نهر النيل ستكونان قادرتان على جذب أعداد ليست بالقليلة من السياح الراغبين في التواجد بأماكن سياحية بعيدة عن التلوث، وبها كل المقومات الأثرية والثقافية.

التدفقات السياحية إلى الأقصر وأسوان خلال الصيف

وذكر رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، أنه رغم وصول درجات الحرارة حاليا بالأقصر وأسوان إلى ما يقرب من 50 درجة، إلا أن التدفقات السياحية لازالت تفد إليهما حتى الآن، موضحا أن الحركة السياحية التي استقبلتها مدن الصعيد السياحية خلال فصل الصيف الجاري أعلى من نظيرتها خلال ذات الفترة من العام الماضي.