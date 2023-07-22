«السياحة والمصايف» تنفذ أولى حملات «اعرف حقك» على شواطئ الإسكندرية

أكد الدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، تشكيل لجنة مكونة من أسامة علي مدير عام الإدارة العامة للمصايف ومحمد طلحة مدير عام الإدارة العامة للسياحة وفيكتور عزت رئيس قسم المتابعة والعميد محمد سري مراقب عام الشواطئ ومجموعة من مفتشي الإدارة بالتعاون مع جمعيات المجتمع المدنى بأولى حملات «اعرف حقك».

تفاصيل حملة اعرف حقك

وأضاف «عبد الرازق» لـ«الوطن»، أن حملة اعرف حقك هذا الموسم هي استمرار لنجاح حملات اعرف حقك التي بدأتها الإدارة المركزية للسياحة والمصايف منذ أربعة أعوام تقريباً بالتعاون مع المجتمع المدني وحققت نجاحاً كبيراً في توعية الرواد بحقوقهم وأصبحت طقسا أساسيا تمارسه الإدارة كل صيف.

أهم النقاط التي ترتكز عليها حملات اعرف حقك ما يلي:

- التزام المستأجرين بأسعار تذاكر الدخول بالشواطئ وعدم إجبار الرواد على دفع إكرامية إلا وسيتم توقيع غرامة طبقا لكراسة الشروط وإذا تكررت المخالفة سيتم فسخ التعاقد.

- ضرورة المتابعة والحفاظ على نظافة دورات مياه الشواطئ والتأكد من صلاحيتها للاستخدام.

- ‏المتابعة المستمرة وتجميع ورفع القمامة من جميع الشواطئ على مدار اليوم والتأكيد على انتشار حاويات القمامة بجميع الشواطئ للحفاظ على نظافة الشواطئ.

- ضرورة تواجد عمال الإنقاذ والمسعفين وعمال الأبراج وكذلك التشديد على المستأجرين بعدم السماح بنزول البدالات إلى مياه البحر دون ارتداء الرواد اللايف جاكت.

كما تم توعية الرواد بعدم الخضوع للابتزاز والاستغلال والتمسك بحقهم والإبلاغ الفوري عن أي مخالفة يتعرضون لها من خلال أرقامنا المسجلة على بوابات الشواطئ كما تم توعية الرواد بمجانية دورات المياه.

عدم السماح للمصطافين بالخروج بملابس البحر إلى الشارع

وأكد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، جرى ضبط بعض المواد المخدرة في بعض الشواطئ وإعدامها بمعرفة مفتشينا أمام حائزيها وطردهم خارج الشاطئ حفاظا على الآداب العامة للشاطئ مع استمرارا المبادرة التي بدأتها الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الصيف الماضي وهي عدم السماح للمصطافين بالخروج بملابس البحر أو بملابس غير لائقة إلى الشارع ويتم منع العديد من رواد الشواطئ وإرجاعهم مرة أخرى إلى الشاطئ لارتدائهم الملابس اللائقة للسير بها في الشارع احتراما للآداب العامة للطريق.