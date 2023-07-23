افتتاح فعاليات الدورة السادسة لمعرض بورسعيد للكتاب بحضور المحافظ

افتتح اللواء عادل غضبان محافظ بورسعيد، والدكتور أحمد بهي الدين رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب مساء اليوم فعاليات الدورة السادسة لمعرض بورسعيد بمشاركة 60 ناشرا، بمقر المعرض بأرض الجراج أمام مديرية أمن بورسعيد بحي الشرق وسط حضور كبير من التنفيذين بالمحافظة، ويسمح بدخول الجماهير من الساعة 4:00 عصرا حتى الواحدة من صباح اليوم التالي، طوال أيام المعرض في الفترة من 23 يوليو حتى 1 أغسطس المقبل.

برنامج ثقافي وفني وأنشطة مختلفة للطفل

وأكد الدكتور أحمد بهي الدين، خلال افتتاح معرض بورسعيد الدولي في تصريحات صحفية، أن المعرض يقام في دورته السادسة في محافظة بورسعيد ويضم برنامجا ثقافيا وفنيا وأنشطة مختلفة للطفل تحت إشراف وزارة الثقافة طوال أيام المعرض.

2000 كتاب بمعرض بورسعيد

وقال أحمد بهي الدين، إن معرض بورسعيد يضم مبادرة الثقافة والفن للجميع وتشمل 2000 كتاب من مختلف إصدارات الهيئة المصرية للكتاب، ويتراوح أسعار الكتب من جنيه واحد إلى 20 جنيها فقط.

من جانب آخر رحب اللواء عادل غضبان محافظ بورسعيد بزائري المعرض الذي يعتبرونه حدثا ثقافيا وفنيا ينتظره أبناء بورسعيد سنويا، مؤكدا أنه يضم مختلف العناوين لإصدارات الهيئة المصرية للكتاب ويهدف إلى نشر المعرفة بين المواطنين تنفيذا لاستراتيجية الدولة المصرية 2030 في تحقيق العدالة الثقافية ودعم صناعة الكتاب والنشر والتنوير.