انطلاق فعاليات معرض بورسعيد الخامس للكتاب

أكدت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، الحرص على تواصل جهود نشر التنوير في مختلف ربوع الوطن من خلال إقامة أنشطة وفعاليات إبداعية متنوعة، وقالت إن معرض الكتاب الخامس ببورسعيد الذي افتتحه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وتنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج، يأتي استمرارا لسلسة المعارض المتخصصة بالمحافظات.

وزيرة الثقافة: المعرض استمرار لسلسة المعارض المتخصصة بالمحافظات

وأشارت إلى أنه نجح على مدار سنواته الماضية في جذب مختلف الشرائح العمرية والاجتماعية خاصة النشء والشباب من أبناء المدينة الباسلة وضيوفها، وأكدت أنه يعد من أدوات تحقيق العدالة الثقافية ودعم صناعة الكتاب والنشر كما يمثل أحد الروافد الهامة لخطط بناء الإنسان وتنمية المجتمع، وأوضحت أنه تم تخصيص جناح كامل للكتاب المخفض من إصدارات هيئة الكتاب لتشجيع الأجيال الجديدة على استثمار فترة الصيف في تطوير الوعى والإدراك .

من جانبه قال الدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب أن مقر المعرض أمام المركز الثقافي ببورسعيد ويجاور الممشى السياحي وتستمر فعالياته حتى 6 أغسطس ويستقبل الجمهور في فترة عمل واحدة متصلة من الرابعة عصرا حتى الواحدة صباحا.

وأضاف أنه يقام على مساحة 2800 متر مربع وتشارك به الهيئة بحوالى 1500 عنوان إلى جانب قطاعات وزارة الثقافة المختلفة وهى دار الكتب والوثائق القومية- الهيئة العامة لقصور الثقافة- المركز القومى للترجمة- صندوق التنمية الثقافية- المجلس الأعلى للثقافة إلى جانب مؤسسة دار المعارف و55 دار نشر خاصة، وتابع أن المعرض يصاحبه نشاط ثقافى وفنى وورش للأطفال إضافة إلى فعاليات أخرى متعددة.

معرض بورسعيد الخامس للكتاب يحتفل بالعام الهجرى الجديد

وقال الدكتور أحمد بهى الدين، نائب رئيس هيئة الكتاب أن الفعاليات المصاحبة للمعرض بدأت بندوة بعنوان قيم الهجرة النبوية من مكة إلى المدينة وذلك بمناسبة العام الهجرى الجديد وشارك فيها نخبة من رجال الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف هم الشيخ جمال عواد، الشيخ حازم جلال، الشيخ أحمد نصر ومن أبناء بورسعيد الشيخ محمود القط وأدارها مروان حامد مدير عام المشروعات بهيئة الكتاب.