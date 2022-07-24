40 دار نشر تشارك في معرض بورسعيد الخامس للكتاب

تستعد الهيئة العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، بالتعاون مع اتحاد الناشرين المصريين، برئاسة سعيد عبده لتظيم معرض بورسعيد الخامس للكتاب، خلال الفترة من 28 يوليو الجاري إلى 6 أغسطس المقبل، وذلك بجراج ديليسبس أمام مبني محافظة بورسعيد.

وأجريت اليوم بمقر الهيئة المصرية العامة للكتاب، القرعة العلنية لتسكين الناشرين بالمعرض، وحضر القرعة إسلام بيومى، رئيس الإدارة المركزية للمعارض، وممثلى إدارة المعارض وبحضور ممدوح على، أمين صندوق الاتحاد، ورضا عوض، رئيس لجنة المعارض العربية والدولية بالاتحاد، ممثلين للاتحاد، ويأتى ذلك فى إطار التعاون المثمر البناء بين الهيئة المصرية العامة للكتاب واتحاد الناشرين المصريين.

معرض بورسعيد للكتاب

يأتي معرض بورسعيد الدولي للكتاب في إطار خطة الهيئة المصرية العامة للكتاب لإقامة معارض الكتاب فى محافظات مصر دعماً للسادة الناشرين وصناعة النشر، ويأتي ضمن خطوات وزارة الثقافة لتطوير استراتيجيات والتوسع في إقامة معارض الكتاب في مختلف الأقاليم بهدف نشر التنوير بين أبناء الوطن.

وتشارك في المعرض قطاعات وزارة الثقافة من بينها هيئة الهيئة العامة لقصور الثقافة والمجلس الأعلى للثقافة والمركز القومي للترجمة وصندوق التنمية الثقافية، فضلا عن مؤسسة دار المعارف ودور النشر الخاصة، من بينها نهضة مصر للنشر ، وبيت الياسمين للترجمة والنشر ، ودار الكرمة .

معرض الكتاب الأول بالنادي الأهلي

يشار إلى أن الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، افتتحت يوم 19 يوليو الجاري معرض الكتاب الأول بالنادي الأهلي بالجزيرة، الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، بالتعاون مع اللجنة الثقافية بالنادي، ويستمر على مدار 10 أيام حتى 29 يوليو.

هذا وتشارك حاليا قطاعات وزارة الثقافة في معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب في دورته الـ17 والذي يستمر في الفترة من 18 إلى 28 يوليو 2022، وذلك بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب واتحاد الناشرين المصريين.