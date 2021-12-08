شروط الحصول على قرض حسن من بنك مصر

يحلم العديد من الأشخاص بامتلاك الأموال الكافية لعيش حياة ينعمون فيها، ويحققون ما يتمنون، كما يسعى البعض عند مروره بظروف معيشية صعبة إلى الحصول على قروض، ويبحثون عمن يقدم لهم تسهيلات متعددة، وهو ما فعله بنك مصر، الذي قدم قرضا حسنا لمن يحتاج ذلك دون الحصول على فوائد، وذلك بعدما خفض البنك المركزي سعر العائد من الإيداع والإقراض.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في السطور التالية، وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة، تفاصيل الحصول على القرض الحسن من بنك مصر.

تفاصيل الحصول على القرض الحسن من بنك مصر

- تصل قيمة القرض لـ90% من قيمة الشهادة.

- تمتد فترة سداد القرض المقدم من بنك مصر إلى 12 شهرًا.

ـ في هذا القرض المقدم من بنك مصر، لا يتم احتساب أي فوائد على القرض، وذلك بشرط حصول الشخص على القرض دفعة واحدة، ويرده إلى البنك دفعة واحدة.

ـ كما يتم احتساب العائد على المبلغ المتبقي، من شهادة العميل الضامنة، بعد خصم نسبة المبلغ.

شروط الحصول على القرض الحسن من بنك مصر

- يُشترط من أجل الحصول على القرض، امتلاك العميل شهادة إسلامية لم يمر عليها 6 أشهر.

ـ يتم رد قيمة القرض دفعة واحدة.

ـ يشترط ألا يقل سن الشخص المتقدم للحصول على القرض عن 21 عاما.

ـ يتم احتساب مصاريف إدارية عند المنح، بمقدار 7 جنيهات على كل 1000 جنيه.

قرض بدون فوائد من بنك ناصر

كما يمنح بنك ناصر، القروض الاجتماعية لأصحاب المعاشات والأعمال الحرة، بحد أقصى 10 آلاف جنيه ودون فوائد، وبمصروفات إدارية بسيطة، وتسدد على أقساط لمدة 3 سنوات، بشرط تحويل الراتب على البنك.

إجراءات الحصول على القرض والأوراق المطلوبة من بنك ناصر

- تقديم صورة بطاقة الرقم القومي للمقترض والضامن له، بالإضافة إلى الرقم التأميني للمقترض والضامن والمستفيد.

ـ تقديم بيان مفردات «مرتب، معاش» للمقترض ومرتب الضامن.

ـ إذا كان اقتراضه لغرض الزواج يشترط تقديم أصل وثيقة عقد قران، وفي قرض العلاج، يشترط تقديم شهادة طبية حديثة من أحد المستشفيات الحكومية.