على مدار يومين.. قافلة طبية في مركز القصاصين بالإسماعيلية غدا 

أعلنت مديرية الصحة في محافظة الإسماعيلية انطلاق قافلة طبية على مدار يومين غدا الاثنين والثلاثاء بمركز ومدينة القصاصين بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين في عدد من القرى.

وقال الدكتور علي حطب، وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية، إن القافلة الطبية مستمرة على مدار يومين بقرية أم حبيب لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين من أبناء القرية والقرى المجاورة.

وأضاف «حطب»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن القافلة تأتي ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان.

القافلة تضم تخصصات طبية

وقال الدكتور علي حطب، إن القافلة تضم العديد من التخصصات الطبية لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين بالقرى والمناطق الأكثر احتياجاً لتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بينها عيادة الباطنة وعيادة الأطفال وعيادة النساء والتوليد وعيادة تنظيم الأسرة.

كما تضم القاقلة عيادة المسالك البولية وعيادة الجراحة وعيادة للضغط والسكر إلى جانب مكان مخصص للأشعة بأحدث الأجهزة ومعمل للتحاليل وتقديم العلاج لجميع الحالات مجانا.

عقد ندوة تثقيفية لسيدات وفتيات القرية

وأكد «حطب» أنه يتم عقد ندوة تثقيفية لسيدات وفتيات القرية عن تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، وفوائد التغذية السليمة إلى جانب توزيع أكثر من 80 صنفا دوائيا مجانيا، على المواطنين.

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أنه يتم تحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى مستشفيات الإسماعيلية، مضيفا أنه جرى اختيار قرية أم حبيب، نظراً للكثافة السكانية الكبيرة، ما يجعلها ضمن المناطق المحرومة التي تسعى القوافل العلاجية لوزارة الصحة للوصول إليها.