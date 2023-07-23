ضبط عامل بحوزته 325 طربة حشيش في الإسماعيلية

تمكنت وحدة مباحث مركز الإسماعيلية، برئاسة المقدم محمد جمال من القبض على أحد العناصر الإجرامية المتهمة ببيع وترويج المواد المخدرة على نشاط واسع.

تلقى اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء محمد عبدالرحيم، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود معلومات لضباط مباحث مركز الإسماعيلية، تفيد قيام المتهم بتسلم كمية كبيرة من المواد المخدرة.

ضبط المتهم

نجحت مأمورية مكبرة بمشاركة النقباء منان صلاح وسيد نصر الله ومحمود طارق معاونو مباحث مركز الإسماعيلية في ضبط المتهم ويدعي «عبدالباسط.م.ع»، مقيم بمنطقة كيلو 11 التابعة لدائرة المركز وبحوزته 325 طربة من مخدر الحشيش.

وأشارت تحريات ضباط المباحث الجنائية إلى أن المتهم يعد من اخطر العناصر الإجرامية التي تعمل في الاتجار في المواد المخدرة وخاصة مخدر الحشيش وتوزيعه علي صغار التجار.

حملات مكبرة لضبط مروجي المواد المخدرة بالإسماعيلية

وتكثف مديرية أمن الإسماعيلية بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من حملاتها في الفترة الحالية لضبط العناصر الإجرامية وضبط المواد المخدرة قبل توزيعها على صغار التجار.

ونجحت وحدة مباحث مركز أبوصوير برئاسة المقدم محمد هشام في القبض علي أحد أخطر العناصر الإجرامية وبحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة، لمخدر الحشيش تجاوزت 800 طربة لمخدر الحشيش.