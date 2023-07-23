زيادة نقاط بيع المانجو بسعر الجملة خلال «مهرجان الإسماعيلية»

قال علي العكرمي، رئيس رابطة مزارعي المانجو بالإسماعيلية، إنه يتم الإعداد حاليا لزيادة منافذ بيع المانجو داخل مدينة الإسماعيلية بسعر الجملة خلال فترة مهرجان المانجو في أغسطس المقبل.

ضخ كميات كبيرة من المانجو

وأضاف «العكرمي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن تجار ومزارعي المانجو في الإسماعيلية سيعملون على ضخ كميات كبيرة من المحصول قبل وخلال المهرجان، من الأصناف المحلية والأجنبية وبيعها بأسعار مخفضة للجمهور.

منافذ في المدينة والمراكز

وأكد رئيس رابطة مزارعي المانجو، أن اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، وجه بزيادة عدد منافذ بيع المانجو داخل المدينة وفي كافة المراكز والمدن لتوفير المانجو لأكبر عدد من المواطنين، موضحا أن المنافذ سيتوفر بها العديد من الأصناف وبنفس الأسعار دون أي اختلاف، مشيرا إلى أن الرابطة تضم عددا من التجار في كافة المراكز والمدن.

تخفيضات تصل إلى 30%

وتابع أن نسبة التخفيض في الأسعار خلال مهرجان المانجو في منافذ رابطة مزارعي تصل إلى 30%، مشيرا إلى أن التخفيضات ستشمل جميع الأصناف المحلية والأجنبية.

وأكد «العكرمي» أن المانجو الإسمعلاوي تتميز بجودتها عن باقي المحافظات الأخرى، وهو ما يتسبب في زيادة الإقبال عليها في كل موسم، مشيرا إلى أن حصاد المحصول بدأ في يوليو الجاري، ويستمر حتى أكتوبر المقبل.