كعب عمل أون لاين.. تعرف على خطوات استخراجه

أتاحت وزارة العمل خدمة للمواطنين بمختلف المحافظات بشأن كيفية استخراج كعب عمل أون لاين، بدلاً من الذهاب لمكاتب العمل بالمحافظات، وتيسيرا على المواطنين وتوفيراً للوقت، حيث أتاحت الوزارة الرابط عبر موقع الوزارة الإلكتروني، موضحة كل الخطوات وطرق التقديم وغيرها من الضوابط والقواعد التي يجب الالتزام بها.

كعب عمل أون لاين

وتستعرض «الوطن» في النقاط التالية، أبرز المعلومات عن طرق وكيفية استخراج كعب عمل أون لاين عبر الموقع الإلكتروني لوزارة القوي العاملة..

1 - يجب على الراغب في استخراج كعب عمل أون لاين الدخول على موقع الوزارة.

2- الدخول على أيقونة: «خدمة تسجيل راغبي العمل».

3 - ملء البيانات المطلوبة منك على الموقع.

4- اختيار إذ كان عملك في داخل مصر أم خارجها.

5- الضغط على حفظ وتقديم الطلب.

6 - يمكن لمقدم الطلب استلام كعب العمل من خلال مكتب عمل في دائرتك أو المكان القريب منك في اليوم التالي لتقديم الطلب.

الأوراق المطلوبة لاستخراج كعب عمل أون لاين

- صورة بطاقة الرقم القومي وتسجيل الرقم للاطلاع عليه.

- الأوراق الثبوتية أو المستند الذي يفيد بالإقامة في دائرة مكتب العمل.

- أصل شهادة موقف التجنيد.

- أصل المؤهل الدراسي الخاص.

- الرقم التأميني.

- شهادة خبرة إن وجدت.

- شهادة قياس مستوى المهارة.