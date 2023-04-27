فتح باب التقدم لـ56 فرصة عمل ضمن وظائف القوي العاملة بالقليوبية 

أعلنت مديرية القوى العاملة بالقليوبية فتح باب التقديم اعتبارا من اليوم لتلقي الطلبات لوظائف القوي العاملة الجديدة التي توفرها المديرية من خلال عدد من الشركات في القطاع الخاص وعددها 56 وظيفة بالمحافظة بمرتبات مجزية للمؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة والعليا

مكاتب العمل تستقبل الراغبين في وظائف القوي العاملة بالقليوبية

أوضحت إيمان السيد وكيل الوزارة في بيان لها أن وظائف القوى العاملة الجديدة في القليوبية متوافرة عن طريق ديوان عام المديرية ببنها ومكاتب العمل المختلفة على مستوى المحافظة التي تستقبل طلبات راغبي العمل وترشحهم على إحدى هذه الوظائف المعلن عنها وإرسالهم إلى الشركات المعلنة عن تلك الفرص مع متابعة الإجراءات.

توفير وظائف جديدة بالقوي العاملة في القليوبية

وأضافت وكيل الوزارة أن وظائف القوى العاملة الجديدة بالقليوبية تأتي في إطار تكثيف المتابعة لتوفير الوظائف حيث يجري إرسال تقرير للوزارة يفيد باستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له وتحري المصداقية في نشر فرص العمل.

وأوضحت وكيل الوزارة أن وظائف القوى العاملة الجديدة بالقليوبية المتوافرة ضمن نشرة التوظيف 56 وظيفة كالتالي :

- شركة دوائية: تطلب 8 عمال إنتاج و8 عمال مخازن سن يبدأ من 25 عاما حتى 35 عاما للمؤهلات المتوسطة، براتب يبدأ من 2700 جنيه.

- شركة دايس للملابس الجاهزة: تطلب 4 عمال طباعة وعاملي نظافة و3 عمال تجهيز، حاصلين على الإعدادية، سن لا يقل عن 20 عاما براتب يبدأ من 3 آلاف جنية.

- الشركة العالمية لسحب الأسلاك: تطلب 25 عامل إنتاج مؤهلات متوسطة سن يبدأ من 18 حتى 30 عاما، مع تحديد الراتب بالمقابلة الشخصية.

- مصنع نوبل واكس: يطلب عدة وظائف خالية، مابين أمين مخزن مؤهلات عليا، بخبرة وبدون وعمال إنتاج مؤهلات متوسطة خبرة وبدون سن يبدأ من 20 حتى 35 عاما، ورواتب تبدأ من 3000 جنيه.

- الشركة المصرية الألمانية: تطلب عمال نسج وبرة خبرة 5 سنوات، مؤهلات عليا ومتوسطة وبدون، سن حتى 25 عاما، مع تحديد الراتب بالمقابلة.

- الشركة المتحدة للصناعات المتطورة: تطلب عمال إنتاج بمؤهلات متوسطة سن يبدأ من 26 عام وراتب يبدأ من 3 آلاف جنيه.

وأكدت وكيل الوزارة أن وظائف مديرية القوى العاملة فى القليوبية الجديدة يتم التأمين على العاملين بها اجتماعيا مشيرة إلى أنه تتم متابعة التعيين مع الشركات، وعرض استمارة 1 تأمينات شهريا بفرص العمل التي تم تعيينها.

أضافت أن باب التقدم مفتوح حتى استيفاء العدد المطلوب من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية عصرا ما عدا يومى الجمعة والسبت بمديرية القوي العاملة في إدارة بحوث العمالة بمديرية القوى العاملة بالقليوبية بنها - كورنيش النيل - الفلل بجوار ديوان عام المحافظة، أو مكاتب التشغيل التابعة لمحل إقامة الراغبين فى العمل تسهيلا عليهم.