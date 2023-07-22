دار الكتب والوثائق تقدم خصومات 25% على إصداراتها في معرض بورسعيد

تشارك الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتور أسامة طلعت، في الدورة السادسة من معرض بورسعيد للكتاب، المقرر افتتاحه مساء غد، ويستمر حتى الأول من أغسطس المقبل.

إصدارات دار الكتب في معرض بورسعيد للكتاب

وقال بيان صادر عن دار الكتب، إن الدار تشارك بعدد من العناوين المتميزة من إصداراتها السابقة والحديثة في معرض بورسعيد للكتاب، من بينها: «صحافة تيار اليسار في مصر خلال ربع قرن»، ومحاضر جلسات دستور 1923من جزئين: الجزء الأول بعنوان «محاضر لجنة وضع المباديء»، والجزء الثاني بعنوان «محاضر لجنة الدستور».

تشارك الدار أيضا بكتاب «عقد الجمان.. عصر سلاطين المماليك» من ست مجلدات، و«مصر في المعارض الدولية»، و«العقاد الذي لا يعرفه الكثيرون»، و«نهاية الإقدام في علم الكلام للشهرستاني»، و«الوشي المرقوم في حل المنظوم»، و«الحسن بن الهيثم: بحوثه وكشوفه البصرية» من جزئين، و«فتح العرب لمصر»، و«السلطة وعرضحالات المظلومين»، وكتاب «محمد علي وعصره».

وتتيح دار الكتب والوثائق إصداراتها بنسبة خصم 25% طوال فترة المعرض الذي تنظمه الهيئة العامة للكتاب، أمام مديرية أمن محافظة بورسعيد، ويستقبل الجمهور يوميا من الساعة الرابعة عصرًا حتى الواحدة صباحًا.