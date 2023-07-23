طرح سلع غذائية بأسعار مخفضة بمراكز حياة كريمة في سوهاج

طرحت إدارة التجارة الداخلية بمديرية التموين بمحافظة سوهاج سلع غذائية أساسية أمام المواطنين بأسعار مخفضة للمواطنين، إذ يمكن الحصول عليها من خلال سيارات متنقلة تابعة للوزارة، خاصة القرى، الأولى بالرعاية.

توزيع مراد غذائية بأسعار مدعمة بسوهاج

قالت «هالة أبو الفتوح» مدير إدارة التجارة الداخلية بمديرية تموين سوهاج في تصريحات لـ«الوطن» إن الوزارة توفر سلع غذائية مدعمة بأسعار مخفضة للمواطنين في المراكز المستهدفة بينها مراكز المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة المنفذة في 181 قرية في 7 مراكز هي «طما والمراغة وجرجا والمنشاة والبلينا وساقلتة ودار السلام».

طرق الحصول على سيارة سلع غذائية مدعمة بسوهاج

أوضحت أنه جرى توزيع السلع الغذائية بمركزي جرجا وطما، بإجمالي 1000 كيلو أسماك بأسعار مخفضة و500 كيلو لحوم و450 كيلو سكر و1900 كيلو أرز بأسعار مخفضة للمواطنين عير السيارات المتنقلة التابعة للمديرية 10 سيارات، بالإضافة لمنافذ التموين بالمحافظة والوحدات المحلية.

وذكرت أنه يتم الحصول على سيارة سلع غذائية مدعمة بالمركز عن طريق تقديم طلب لمديرية التموين التابعة لها بواسطة الوحدة المحلية للمركز، ويتم تحديد الموقع بواسطة الوحدة المحلية.