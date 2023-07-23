«حياة كريمة» تطور مراكز الشباب في بني سويف.. «مارس الألعاب الرياضية»

لم تكتف المبادرة الرئاسية حياة كريمة بإنشاء المشروعات الخدمية في قرى محافظة بني سويف فقط، إنما أتاحت أماكن يستطيع من خلالها شباب وأهالي القرى بممارسة الرياضة بكافة ألعابها الجماعية والفردية بشكل لائق وعلى مستوى عالٍ من التطور والإمكانيات.

حياة كريمة تحول شكل مراكز الشباب في قرى مركزي ناصر وببا

«حياة كريمة» حولت شكل مراكز الشباب في قرى محافظة بني سويف، التي شملتها المبادرة في مرحلتها الأولى بمركزي ببا وناصر، إذ أدخلت الأجهزة الرياضية الحديثة، إلى جانب تطوير الملاعب الرياضية، كما قامت المبادرة بتنظيم المسابقات الرياضية للموهوبين، وتنظيم الدورات التدريبية، للارتقاء بمستوى الموهوبين داخل القرية، وتوفير فرص لهم للاستفادة من مواهبهم، حسب بيانات رسمية صادرة.

«محمود»: حياة كريمة حولت شكل مراكز الشباب

أحد شباب قرية بهبشين يدعى محمود سليمان، يبلغ من العمُر 28 عامًا، يقول:«عانينا كثيرًا خلال السنوات الماضية بسبب عدم قدرتنا على الاستمتاع بلعب كرة القدم بسبب عدم وجود مكان مناسب لممارسة الرياضة بداخله، بعدما افتقر مركز الشباب داخل القرية إلى الملاعب والأجهزة الرياضية، قبل أن تحول حياة كريمة المركز إلى مكان يمكن خلاله ممارسة كافة الأنشطة الرياضية».

«أشرف»: مسابقات وأنشطة كبيرة داخل مراكز شباب حياة كريمة

وتابع أشرف عبد المجيد أحد ابناء قرية بهبشين، «الآن نشارك في بطولات ونلعب كرة قدم على ملاعب حقيقة، بعد أن أتاحت لنا حياة كريمة تطوير مركز الشباب، وإعادة تأهيل ملعب كرة القدم، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل هناك تنظيم لمسابقات أخرى للموهوبين في الألعاب الفردية».

أحمد طه: لا نصدق ما حدث بمركز شباب دنديل: فخر لنا

وقال أحمد طه إبراهيم أحد الشباب بقرية دنديل في مركز ناصر، ومدرب كرة قدم لـ«الوطن»: «لا نصدق ما يحدث أمامنا، مشروعات تمت بالفعل وأخرى يجرى الانتهاء منها، منها تطوير مركز الشباب، الذي أصبح فخر لنا كشباب، نمارس الرياضة بشكل حقيقي في مكان ملائم، بالفعل مبادرة حياة كريمة أنصفت أهالي القرى، متوجهًا بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على إطلاقه لتلك المبادرة».

حياة كريمة أتاحت لشبابنا مكان لائق لممارسة الأنشطة المختلفة

من جانبه قال ناصر رمضان وكيل مديرية الشباب والرياضة في محافظة بني سويف لقطاع الشباب، إن مبادرة حياة كريمة أتاحت الفرصة أمام الشباب لممارسة كل الأنشطة بشكل جيد للغاية وسط توفير أجهزة رياضية وملاعب تليق بالشباب، مضيفًا أنه تم استلام غالبية مراكز الشباب التي جرى تطويرها في قرى مركزي ببا وناصر ضمن المبادرة، وبنهاية الشهر الجاري سيتم استلام باقي المراكز.

وتابع: «الأن تُقام دورات كرة قدم، تنس طاولة، كاراتيه، كونغ فو، كرة يد، كرة طائرة، وغيرها من الألعاب الرياضية الجماعية، بالإضافة إلى الألعاب الفردية، في ظل توافر صالات اللياقة البدنية ورفع الأثقال، بالإضافة إلى الأنشطة الثقافية والدينية والفنية والاجتماعية، وغيرها من أنشطة الجوالة وأندية المناخ والبيئة والسكان داخل مراكز الشباب».