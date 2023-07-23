خطوات سهلة في استخراج تصريح سفر إلكتروني.. تعرف عليها

استخراج تصريح سفر إلكتروني أصبح يشكل أهمية كبيرة لدى الراغبين في السفر، خاصة مع فصل الصيف والرغبة في التنزه أو العمل في إحدى الدول، وتسهيلًا وتيسيرا على المواطن فإن الجهة المختصة وهي إدارة التجنيد والتعبئة، التابعة إلى هيئة التنظيم والإدارة سهلت ووفرت عناء المواطنين ويمكن استخراجه عبر وسائل الإنترنت، وفي هذا الإطار تستعرض «الوطن» في السطور التالية كتابة الخطوات تفصيلية حول استخراج تصريح سفر إلكتروني.

كتابة الخطوات تفصيليا حول استخراج تصريح سفر إلكتروني

هناك عدة إجراءات طلب خدمة استخراج تصريح سفر إلكتروني، عبر الجهة المختصة وهي إدارة التجنيد والتعبئة، التابعة إلى هيئة التنظيم من خلال زيارة الموقع الإلكتروني من هنـــا يجب اتباعها كالتالي:

أولا: عند بدء عملية إجراء استخراج تصريح السفر يجرى الاحتفاظ برقم الطلب المقدم، بعد مراجعة البيانات.

ثانيًا: متابعة موقف دراسة الطلب المقدم من خلال الرابط السابق.

ثالثًا: يجرى تسجيل البيانات ثم الضغط على الاستعلام، والدفع من خلال الموقع.

رابعًا: يدفع الشخص الرسوم في حالة الموافقة على استخراج تصريح سفر إلكتروني، واستلام تصريح السفر عبر البريد، ويمكنه الدفع التقليدي واستلام التصريح ورقيا عبر أماكن الاستلام.

خامسًا: الاستلام من أي مقر تابع لإدارة التجنيد والتعبئة، ومنها المتواجد في حلمية الزيتون بمحافظة القاهرة، أما عن المتواجدين في المحافظات الأخرى يمكنهم استلام تصريح السفر من أي قسم تجنيد بمديرية الأمن بالمحافظة.

الأوراق المطلوبة حول استخراج تصريح سفر إلكتروني

على المواطن معرفة الأوراق التي سيحتاجها قبل معرفة إجراءات استخراج تصريح السفر، إذ يجب عليه تقديم: بطاقة الرقم القومي الخاصة به ونسخة منها، وأصل جواز السفر ونسخة منه، وشهادة بالموقف من التجنيد، وأصل مذكرة السفر، وتوافر تصريح العمل في البلد التي تريد السفر إليها، وأصل تصريح سفر نموذج 14 ونسخة منه.