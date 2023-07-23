خطوات استخراج بدل فاقد بطاقة شخصية عبر الإنترنت

الكثير من المواطنين الذين يرغبون في استخراج بدل فاقد البطاقة الشخصية عند ضياعها في عملية سرقة، أو أي شيء آخر، لم يعتقدوا أن بدل فاقد البطاقة الشخصية من الممكن استخراجها عبر الإنترنت حتى لا تتعطل مصالحهم من خلال بوابة مصر الرقمية في خطوات بسيطة وسهلة يمكن إجراؤها من منزلك دون عناء، ولذلك «الوطن» ترصد في السطور التالية خطوات استخراج بدل فاقد البطاقة الشخصية عبر الإنترنت.

خطوات استخراج بدل فاقد البطاقة الشخصية عبر الإنترنت

عند الدخول على موقع بوابة مصر الرقمية، هناك عدة طرق بسيطة في تنفيذ عملية استخراج بدل فاقد البطاقة الشخصية من خلال زيارة الموقع كالتالي:

أول خطوة على الشخص زيارة منصة مصر الرقمية من هنـــا.

ثانيًا: يقوم الشخص باختيار قائمة الخدمات المدنية.

ثالثًا: ثم عليك باختيار خدمات الأحوال المدنية، واختر خدمة استخراج بدل فاقد الرقم القومي.

رابعًا: قم بعمل حساب خاص بك عن طريق التليفون الشخصي.

أما في الخطوة الخامسة: يرجى كتابة البيانات والرقم القومي.

استخراج بطاقة الرقم القومي بشكل مباشر

أما هناك طريقة أخرى يجب اتباعها عند استخراج بدل فاقد البطاقة الشخصية إذا كنت ترغب في استخراج بطاقة الرقم القومي من وحدة الأحوال المدنية التابعة لمحل الإقامة، فهناك خطوات يجب اتباعها.

أولا: التوجه لأقرب قسم شرطة لتحرير محضر فقد.

ثانيًا: التوجه إلى الأحوال المدنية التابع لها، وشراء نموذج بطاقة الريقم القومي «الاستمارة» واستيفاء البيانات.

ثالثًا: اعتماد النموذج من جهة العمل إذا كنت تعمل بإحدى الوظائف أو من المدرسة أو الجامعة إذا كنت طالبا أو خريجا.

رابعًا: في حالة تغيير الوظيفة أو محل الإقامة والحالة الاجتماعية يجب إرفاق المستندات المطلوبة مع الاستمارة.

خامسًا: عقب تسليم المستندات وإجراء التصوير بالسجل المدني تكون انتهيت من الإجراءات.

سادسًا: يحصل الشخص على إيصال استلام في الموعد المحدد وفق توقيت البطاقة مستعجلة أم في موعدها العادي بعد أسبوعين.