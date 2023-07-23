اعرف كيفية تجديد بطاقة الرقم القومي عبر بوابة الحكومة المصرية

وفَّرت الحكومة المصرية على مواطنيها إنجاز بعض الأعمال واستخراج الأوراق الرسمية، من بين تلك الوثائق تجديد بطاقة الرقم القومي التي يحتاجها في معظم الأماكن التي يتوجه نحوها، لإثبات هويته ويتم تجديد بطاقة الرقم القومي عبر الإنترنت في عدة خطوات سهلة، وفي هذا الإطار تستعرض «الوطن» طرق تجديد بطاقة الرقم القومي عبر بوابة الحكومة المصرية.

تجديد بطاقة الرقم القومي عبر بوابة الحكومة المصرية

وفي إطار التسهيل على المواطنين وإنجاز خدماتهم، ومواكبة التطور الرقمي والتكنولوجي ومنع الازدحام والوقوف في الطوابير لساعات طويلة يمكن لأي شخص في هذا الوقت تجديد بطاقة الرقم القومي عبر بوابة الحكومة المصرية من هنــا واتباع الطرق الذي من خلالها إجراء العملية كالتالي:

في الخطوة الأولى يجب اختيار أيقونة «الرقم القومي».

وفي الخطوة الثانية، يجب تسجيل البيانات الخاصة.

وفي الخطوة الثالثة، تحديد طريقة سداد الرسوم المقررة، وبعد الانتهاء يتم الضغط على زر «تأكيد».

مدة استخراج بطاقة الرقم القومي من خلال بوابة الحكومة المصرية

- يتم استخراج بطاقة الرقم القومي فى حالة الاستمارة العادية بعد 15 يوما.

- يتم استخراج بطاقة الرقم القومي في حالة الاستمارة المستعجلة بعد 3 أيام.

- يتم استخراج بطاقة الرقم القومي في حالة VIP بعد 24 ساعة.

- يتم استلام بطاقة الرقم القومي فوريا في حالة الاستمارة الفورية داخل المولات والمطارات.

شروط تجديد بطاقة الرقم القومي من خلال بوابة الحكومة المصرية

أما عن شروط تجديد بطاقة الرقم القومي من خلال بوابة الحكومة المصرية، يجب أن يكون المقدم مواطناً مصرياً، و ألا يقل عمر المتقدم عن 15 عاماً، بالإضافة أن يكون المتقدم مسجلاً في قاعدة البيانات وله شهادة ميلاد مصرية.