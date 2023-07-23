تحرير 50 مخالفة و12 محضرا خلال حملات تموينية بأسيوط

شنت مديرية التموين بأسيوط عدة حملات تموينية على عدد من المراكز أسفرت عن تحرير 50 مخالفة تموينية و12 محضرا جنحة، وقال المحاسب ممدوح حماد وكيل وزارة التموين بمحافظة أسيوط.

تحرير17 تقرير إثبات حالة

وفي مركز ديروط، أسفرت الحملة عن تحرير17 تقرير إثبات حالة ما بين نقص وزن وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية وتوقف جزئي وعدم وجود ميزان حساس بالمخبز وتصرف في دقيق بلدي مدعم.

أوضح ممدوح حماد أن حملة مركز البداري، أسفرت عن تحرير 23 تقرير إثبات حالة، ما بين نقص وزن وتوقف جزئي وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، وعدم نظافة أدوات الرغيف والعجن وعدم وجود سجل زيارات خاص بالمخبز.

غلق مستودع بوتاجاز

وأضاف وكيل وزارة التموين أن حملة حي غرب أسيوط أسفرت عن تحرير 10 تقارير إثبات حالة ما بين نقص وزن وعدم نظافة أدوات الرغيف والعجن.

وفي مركز أبوتيج، تم المرور على عدد من المحلات التجارية والمستودعات وتحرير 5 محاضر جنحة امتناع عن بيع سجائر، ومصادرة الكميات المضبوطة، وتحرير 3 محاضر جنح بيع أسطوانات بوتاجاز أزيد من السعر الرسمي، وتحرير جنحة لمحل لحيازته وعرضه سلع غذائية منتهية الصلاحية.