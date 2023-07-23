محافظ أسيوط يوجه بسرعة الانتهاء من مجمع الصناعات الحرفية بساحل سليم

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بسرعة الانتهاء من الأعمال بمشروع مجمع الصناعات الحرفية بقرية الشامية التابعة لمركز ساحل سليم، والذي يبلغ تكلفته الإجمالية 40 مليون جنيه، ضمن المشروعات التنموية التي تنفذها هيئة تنمية الصعيد بالمحافظة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

مجمع الصناعات الحرفية

وأكد محافظ أسيوط أهمية مشروع مجمع الصناعات الحرفية بقرية الشامية التابعة لمركز ساحل سليم، والذي تنفذه هيئة تنمية الصعيد التابعة لمجلس الوزراء، على مساحة 600 متر بقرية الشامية وبتكلفة إجمالية 40 مليون جنيه، تشمل تكلفة المبنى والإنشاءات والمعدات والتشغيل، وسيضم أقساما لكل الصناعات الحرفية التي تشتهر بها قرى المركز، لتنمية تلك الحرف، ضمن مبادرة القرى المنتجة التي تم إطلاقها ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والمشروع القومي لتطوير الريف المصري.

معايير الجودة في التنفيذ

وأشار محافظ أسيوط إلى ضرورة المتابعة المستمرة والميدانية للمشروعات التي يجري تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة، والتأكيد على مسئولي الشركات المنفذة للأعمال بمراعاة معايير الجودة في التنفيذ وسرعة إنهاء الأعمال وفقًا للخطة الزمنية، لافتًا إلى أن مجمع الصناعات الحرفية سيساهم في تسويق وعرض للمنتجات والمشغولات اليدوية للفتيات والسيدات والأسر المنتجة والجمعيات الأهلية بقرى ومراكز المحافظة، فضلاً عن تسويق الحرف التراثية التي تتميز بها قرى مركز ساحل سليم، من صناعات خزفية وفخارية ومنتجات الموالح والرمان والسجاد اليدوي للمساهمة في تشجيع المشاركين على الاستمرار.

تسويق منتجات المواطنين

وطالب المحافظ بالتوسع في إنشاء مجمعات صناعية حرفية بمختلف مراكز المحافظة تسهيلا على المواطنين وأصحاب الصناعات الصغير والحرفية المتميزة في عرض وتسويق منتجاتهم، معلنا تقديم سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لإنهاء المشروعات التنموية والخدمية وكافة المبادرات التنموية.