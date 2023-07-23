إزالة 20 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في أسيوط

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إزالة 20 حالة تعد على أراض زراعية وأملاك الدولة ومخالفات بناء بمراكز أبنوب وأسيوط والقوصية، ضمن حملات المرحلة الثالثة من الموجة 21 للإزالات، والتي بدأت في 8 وتستمر حتى 28 يوليو الجاري.

حملات إزالة مكثفة

وأشار محافظ أسيوط، في تصريحات اليوم الأحد، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة نفذت بالتنسيق مع مديرية الأمن عدة حملات مكبرة، أسفرت عن تنفيذ إزالات لـ7 حالات تعد بالبناء على أراض زراعية بقرى مركز القوصية، و12 حالة تعدى على أراضي أملاك الدولة تابعة لهيئة التعمير بمساحة 800 متر مبان و198 فدانا على أراض زراعية بمركز أسيوط، وحالة تعد على أرض زراعية بقرية الحمام بمركز أبنوب.

خطة زمنية محددة

ووجه محافظ أسيوط قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والأحياء بعدم التهاون في إزالة تلك التعديات، وفرض هيبة الدولة، واتخاذ كل الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها، مؤكدًا أن المحافظة وضعت خطة زمنية محددة لتنفيذ أعمال حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكل أشكالها.