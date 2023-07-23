جامعة أسيوط تحصد جائزة أفضل اختراع بتصفيات مسابقة طائرة بدون طيار

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، فوز فريق« FLIGHT.X» الطلابي بكلية الهندسة، بالمركز الثالث في مشروع الطائرة بدون طيار Drone من بين 12 فريقاً مشاركا فى التصفيات النهائية لمسابقة UAV الدولية، وحصل الفريق على جائزة أفضل اختراع وتصميم Drone مشارك في المسابقة، التي نظمتها الكلية الفنية العسكرية بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي خلال الفترة من 15 حتى 20 يوليو الجاري.

الإبداع والابتكار

وهنأ الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، الطلاب الفائزين على مشاركتهم المُشرفة، وتمثيلهم للجامعة بتميز، مشيداً بالعقول النابغة من أبناء الجامعة، وتميزهم في العمل القائم على الإبداع والابتكار، وتقديم مشروعات متطورة في مختلف المجالات؛ تؤهلهم للمنافسة، والتفوق في الكثير من المحافل والمسابقات المحلية والدولية، مؤكدًا أن فوز طلاب جامعة أسيوط في المسابقات الدولية يعد مؤشرا على مواكبة جامعة أسيوط للتطور العالمي.

رعاية الأنشطة الطلابية

وأشاد الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بحرص إدارة الجامعة على دعم ورعاية الأنشطة الطلابية، والعلمية، وتشجعيها المستمر لطلابها؛ للمشاركة فى مختلف المحافل والمسابقات على مستوى الجامعات المصرية، والعالمية، وهو ما يأتي بثماره في حصول طلاب الجامعة على الكثير من المراكز الأولى المتقدمة في مختلف مشاركاتها. مشيرا إلى نجاح فريق الجامعة بالحصول على المركز الثالث من بين 12 فريقاً مشاركاً في التصفيات النهائية لمسابقة UAV الدولية.

تصنيع طائرة بدون طيار

ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد سعد المشرف على الفريق، إن المسابقة تهدف إلى تصنيع طائرة بدون طيار، ذاتية الإقلاع والهبوط، تقوم بعدة مهام عملية فى الجو، كاستخدامها في عمليات النقل بين المدن إذا تم استخدام بطاريات ذات سعة شحن أكبر للطاقة الكهربائية، وأن المسابقة تمت بمشاركة 15 طالبا من طلاب كلية الهندسة من الفرق الأولى والثانية والثالثة، تحت إشراف الدكتورة مديحة درويش عميد كلية الطب البيطري والمشرف العام على الأنشطة الطلابية بالجامعة، والدكتور هيثم إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، ووليد زيدان مدير إدارة النشاط العلمي، والأستاذ أحمد هاشم مشرف النشاط العلمي.

وأضاف أن الهدف من هذا المشروع نشر الوعي بهندسة الطيران والفضاء فى مصر، والتركيز على التحديات الهندسية الكامنة في تقنيات المركبات الجوية الكهربائية غير المأهولة، والتي يتم التحكم فيها عن بعد.