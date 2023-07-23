إيطاليا: نهدف لرفع مستوى العلاقات مع مصر.. وننسق بشكل متواصل مع السيسي

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، جورجيا ميلونى، رئيسة وزراء إيطاليا، على هامش مشاركته نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في فعاليات المؤتمر الدولي للهجرة والتنمية بالعاصمة الإيطالية روما.

وحضر المقابلة السفير بسام راضي، سفير مصر في روما، والسفير إيهاب بدوي، مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولي.

رئيس وزراء إيطاليا توجه الشكر لمصر لمشاركتها في المؤتمر الدولي للهجرة

وخلال المقابلة، وجهت ميلوني، الشكر لمصر على المشاركة رفيعة المستوى في فعاليات المؤتمر الدولى للهجرة.

وأضافت أنها تعلم أن اليوم هو يوم خاص بالنسبة لمصر والشعب المصري، لأنه يوافق ذكرى العيد القومي للبلاد، ومن ثم فقد تقدمت رئيسة وزراء إيطاليا بالتهنئة لمصر قيادة وشعبا بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو.

وأكدت رئيسة وزراء إيطاليا، تطلعها لتعزيز العلاقات مع مصر، مشيدة بالاتصالات والتنسيق المتواصل مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو ما انعكس على إضافة زخم للعلاقات الثنائية بين مصر وإيطاليا، لاسيما وأن الارتقاء بالعلاقات بين البلدين هو هدف مشترك.

ميلوني: إقامة مشروعات مشتركة مع مصر الفترة المقبلة

وأشارت رئيسة الوزراء الإيطالية إلى المجالات المتعددة التي يمكن بشأنها إقامة مشروعات مشتركة مع مصر، مؤكدة أن الفترة المقبلة ستشهد تكثيفا للعمل من أجل تعزيز العلاقات الثنائية في كل المجالات ذات الصلة.

من جانبه، وجه رئيس الوزراء الشكر لميلوني على دعوتها لمصر للمشاركة في هذا المؤتمر المهم، مشيرا إلى الأهمية البالغة لملف الهجرة في مصر، خاصة وأن البلاد تستضيف ما يقرب من 9 ملايين مهاجر ولاجئ.

كما نقل مدبولي تحيات الرئيس السيسي لرئيسة وزراء إيطاليا، وتطلع سيادته لزيارتها المقبلة لمصر، من أجل البناء على الزخم الحالي في العلاقات الثنائية، بما يعود بالنفع على شعبي البلدين.

مدبولي: إيطاليا هي الشريك التجاري الأول لمصر في الاتحاد الأوروبي

وأضاف مدبولي، أن إيطاليا هي الشريك التجاري الأول لمصر في الاتحاد الأوروبي، والرابع عالميا، ونتطلع لتعزيز التعاون في مجالات البتروكيماويات، والغاز الطبيعي، وكذا الربط الكهربائي، لنقل الطاقة المتجددة من مصر إلى إيطاليا ومنها إلى باقي أوروبا.

كما أشار رئيس الوزراء، إلى نتائج الزيارة المهمة التي قام بها نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي، إلى مصر على رأس وفد كبير من رؤساء وممثلي كبرى الشركات الإيطالية، لاسيما فى مجالات الزراعة والري والتصنيع الغذائي، وكلها مجالات نتطلع لتعزيز التعاون بشأنها مع إيطاليا.

وفى ختام المقابلة، تم الاتفاق على موافاة الجانب الإيطالي من خلال السفير بسام راضي، سفير مصر في روما، بتفاصيل المشروعات المقترح إقامتها بين البلدين فى الفترة المقبلة، حتى يتسنى دراستها والتوافق على المشروعات التى يمكن البدء بها، وتحديد مراحل التنفيذ.