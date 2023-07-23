محاكمة جنائية لـ3 متهمين كونوا عصابة لسرقة كابلات الكهرباء في حلوان

أمر المحامي العام لنيابة جنوب القاهرة الكلية، بإحالة ثلاثة متهمين بسرقة كابلات كهربائية من داخل إحدى الشركات بمنطقة حلوان، لمحكمة الجنايات القاهرة المختصة، مع استمرار حبسهم وتحديد أولى جلسات محاكمتهم.

تفاصيل الواقعة

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تمكنت من ضبط 3 أشخاص، مقيمين بدائرة قسم شرطة حلوان، وبحوزتهم مقص حديدي (سلاح أبيض)، حال قيامهم بالشروع في سرقة كابلات كهربائية من أحد المخازن التابعة لإحدى الشركات واستقلالهم سيارة، قيادة أحدهم.

وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة التي تولت التحقيق وأمرت بسرعة التحريات حول الواقعة، لبيان نشاطهم الإجرامي، كما أمرت بعرضهم جميعا على المعمل الكيميائي، لإجراء تحليل مخدرات، لبيان تعاطيهم من عدمه.

تعرف على عقوبة السرقة في القانون

وشرح المحامي تامر الشايب، لـ«الوطن»، إن المادة 318 من قانون العقوبات تنص على أن عقوبة السرقة لا تتجاوز سنتين، خاصة السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وطبقا لقانون العقوبات أيضا يُعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317.