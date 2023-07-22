تجديد حبس عاطل حاول سرقة جواهرجي بـ«رشة شطة» في الهرم

قرر قاضي المعارضات بمحكمة الجيزة، تجديد حبس عاطل 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بمحاولة سرقة جواهرجي باسخدام محلول شطة وألقاه على وجه داخل المحل الخاص به، بدائرة قسم شرطة الهرم، كما أمرت بسرعة التحريات للوقوف على نشاطهما الإجرامي واستكمال التحقيقات.

ضبط عاطل حال شروع في سرقة جواهرجي

تعود أحداث الواقعة عندما ورد لمباحث الهرم، بلاغ من عمليات النجدة بضبط أحد الأشخاص حال شروعه سرقة محل جواهرجي، وبالانتقال جرى التقابل مع صاحب المحل 50 سنة، الذي أفاد بأن أحد الأشخاص حضر وطلب منه سلسلة ذهبية، ثم أخرج محلول شطة وألقاه على وجه، وفر هاربا، إلا أن الشرطة تمكنت من ضبطه، وتبين أنه عاطل 30 سنة وبمواجهته، اعترف بارتكابه الواقعة، وأنه من مدمني المخدرات، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

عقوبة السرقة في القانون

يقول المحامي هاني عادل الخبير القانوني، إنّ المادة 318 من قانون العقوبات، يعاقب من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بأي من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317، ويجوز حال العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.