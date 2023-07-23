نجل عبدالناصر يزور متحف والده في ذكرى الثورة.. سر تاريخ مدون على خاتم زواجه

زار المهندس عبد الحكيم عبد الناصر، اليوم، متحف والده الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، بصحبة الدكتور جمال شيحة، والسفير محمد العرابي، وعدد من الشخصيات ومحبي الرئيس الراحل، في إطار الاحتفال بالذكرى الـ71 لقيام ثورة 23 يوليو 1952.

وخلال الجولة في مسارات المتحف الثلاثة (منشية البكري، حكاية شعب، قاعة المقتنيات)، تولى نجل الرئيس الأسبق مهمة شرح تفاصيل ومعلومات عن عدد من المقتنيات الشخصية للرئيس الراحل، إلى جانب توضيح الأحداث المرتبطة بالصور الموجودة بالمتحف.

وكشف عبدالحكيم، جانبا من شخصية والده الإنسان والزوج واعتزاه بذكرى يوم اللقاء الأول بالسيدة تحية كاظم، زوجته، قائلا إن التاريخ المسجل على خاتمي زواج والديه «تحية كاظم وجمال عبد الناصر» هو 14 يناير عام 1944.

تاريخ اللقاء الأول بين عبد الناصر زوجته

وأوضح نجل الزعيم الراحل، أن الخاتمين من الذهب، ويحمل كل خاتم من الداخل حفرا لاسم الشريك باللغة العربية، وتاريخ أول لقاء جمع بين جمال عبدالناصر وزوجته في الرابع عشر من يناير عام 1944، «أصر والدي على تسجيل هذا التاريخ بدلا من تاريخ عقد القرآن والزواج في 29 يونيو 1944، اعتزازا بذكرى اللقاء الأول».