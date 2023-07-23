نجل عبد الناصر: ثورة 23 يوليو كانت مُلهمة لـ«مانديلا وجيفارا»

قال المهندس عبد الحكيم جمال عبد الناصر، إن ثورة 23 يوليو 1952 تخطى أثرها الحدود الإقليمية، فكانت فاعلة عالميا وليس إقليميا فقط، ولا ننسى صمود شعب السويس أمام وبريطانيا العظمى الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس، حيث لم تعد تحظى بذات المكانة بعد حرب 56 والعدوان الثلاثي على مصر.

الثورة المصرية أعادت الأمل إلى نيلسون مانديلا

وأضاف نجل عبد الناصر، خلال الندوة التي استضافها متحف الزعيم جمال عبدالناصر اليوم بمناسبة الذكرى الـ 71 على ثورة يوليو: ويكفي أن ثورة 23 يوليو كانت ملهمة لثوار كثيرين حول العالم ولا أنسى كلمات نيلسون مانديلا الذي كان يمر في الخمسينيات من القرن الماضي، بمرحلة يأس إلى أن رأى ما حدث في مصر فقال إن التجربة المصرية أعادت له الأمل ليستكمل نضاله في تحرير جنوب أفريقيا، وكذلك تشي جيفارا.

وتابع: لكن هناك حاليا حملة تضليل على منصات التواصل الاجتماعي على أن ما قبل يوليو كان العصر الذهبي لمصر وهو كذب تماما، فالمواطن المصري لم يكن يلقى أي رعاية قبل الثورة وخيرات البلاد كانت تذهب لـ نصف بالمائة فقط من الشعب.

نجل عبد الناصر: هناك ادعاءات كاذبة تروِّج للعصر الملكي

وأشار إلى أنه يجري الترويج أيضا لادعاءات عما يسمونه ديمقراطية قبل 52، متسائلا: أي ديمقراطية يمكن الحديث عنها في ظل بلد لم يكن يحظى فيه المواطن بأي رعاية، لمجرد وجود بعض الأحزاب «الفاشلة» قبل 52، بحسب تعبيره.

يشار إلى الندوة نظمتها مؤسسة الدكتور جمال شيحة وبالتعاون مع المؤسسة الأفريقية للتطوير وبناء القدرات تحت عنوان «لقاء يوليو الفكري.. قراءة مستقبلية في ثورة يوليو»، وذلك بمناسبة الذكرى الـ71 لثورة 23 يوليو 1952، في متحف الزعيم جمال عبدالناصر، والدكتور جمال شيحة، والسفير محمد العرابي.