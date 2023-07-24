تعد خطوات إنهاء إجراءات تخرج طلاب جامعة الإسكندرية، واحدة من احتياجات طلاب الجامعة العريقة في الوقت الراهن بكل الكليات التي ظهرت نتيجتهم، وأثبت نجاحهم، ما يتبعها خطوات عدة لإنهاء الإجراءات وحصد الشهادة.

وتقدم «الوطن»، خلال السطور التالية خطوات إنهاء إجراءات تخرج طلاب جامعة الإسكندرية، حسب ما أعلنته الكليات لطلابها وهي خطوات محددة في كل الكليات.

خطوات تخرج طلاب جامعة الإسكندرية

- التأكد من دفع كامل المصروفات الدراسية ورفع الحجب عن أي نتائج مقررات في مكتب الارشاد بالكلية.

- التوجه إلى وحدة الحاسب الآلي بالكلية، لطباعة وثيقة التخرج وطلب استخراج إفادة التخرج المؤمنة بموجب بطاقة جامعية حديثة.

- يوقع الطالب على طلب استخراج وثيقة التخرج في المكان المخصص له.

- التوجه إلى منسق الإرشاد بالقسم، للمراجعة والتأكد من حالة التخرج، ويوقع على طلب استخراج إفادة التخرج في المكان المخصص له.

- التوجه إلى مكتب الشكاوى لمراجعة وتوقيع وثيقة التخرج.

- يتوجه الطالب إلى شئون الطلاب ومعه الأوراق اللازمة لسحب ملفه.

- يتوجه الطالب إلى شئون الخريجين لاستخراج إفادة التخرج.

خطوات في حالة المعوقات

- في حال إذا كانت صفحة الطالب مغلقة، يتم التوجه مباشرة إلى شئون الطلاب لاستكمال إجراءات التخرج وسحب الملف.

- في حال كانت صفحة الطالب ما زالت مفتوحة، يتم تسلیم اصل وثيقة التخرج «كاملة ومكتملة التوقيعات في سكرتارية وكيل الكلية لشئون الطلاب واستلامها مرة أخرى، بعد غلق الصفحة لاستكمال الإجراءات».