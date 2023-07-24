«السياحة الثقافية»: الوافدون الإسبان الأكثر زيارة للأقصر هذا العام

قال محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، التي تعمل بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار، إن اسبانيا احتلت المركز الأول كأكثر دول العالم إرسالا للسياح للأقصر وأسوان، خلال النصف الأول من العام الجاري، تلتها فرنسا في المركز الثاني، لافتا إلى أنه رغم ارتفاع درجات الحرارة حاليا التي وصلت لمعدلات غير مسبوقة، إلا أن التدفقات السياحية الوافدة من كل من إسبانيا وفرنسا لم تنقطع.

الأقصر تستقبل رحلات جوية من الصين واليابان

وأضاف لـ«الوطن»، أن الحركة السياحية التي استقبلتها الأقصر وأسوان خلال شهر يوليو الجاري، كانت جيدة للغاية، وأعلى من نظيرتها خلال الشهر ذاته من العام الماضي، مشيرا إلى أنه بداية من الشهر المقبل، أعداد السياح الوافدين إلى مدن الصعيد ستشهد زيادة مطردة.

وأوضح أن الصين واليابان سيسيران رحلات جوية إلى الأقصر وأسوان بداية من الشهر المقبل، لافتا إلى أن هذه الرحلات ستؤدي إلى حدوث انتعاشة كبيرة في نسب الإشغال الفندقي بمدن الصعيد، ولا سيما بالفنادق العائمة العاملة بين الأقصر وأسوان.

نتوقع أعداد غير مسبوقة الشتاء المقبل

أشار رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، إلى أن حجم الطلب من السياح الأجانب على زيارة الأقصر وأسوان خلال الموسم السياحي الشتوي المقبل مرتفع للغاية، وأعلى مما كان عليه العام الماضي، موضحا أن هناك طلب من العديد من الدول، لتسيير رحلات لمدن الصعيد السياحية خلال الشتاء، ولا سيما من أمريكا وإيطاليا وبريطانيا وإسبانيا وفرنسا وألمانيا والصين واليابان، متوقعا أن يزور الأقصر وأسوان خلال الموسم السياحي الشتوي، أعداد غير مسبوقة.