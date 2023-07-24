إصابة 7 أطفال باشتباه تسمم ونقلهم للمستشفى في الإسماعيلية

أصيب 7 أطفال بقرية سرابيوم التابعة لمركز ومدينة فايد، مساء الأحد، باشتباه تسمم، ونقلوا إلى مستشفي فايد التخصصي لتلقي العلاج اللازم، فيما انتقلت قوات الشرطة لفحص الواقعة.

وتلقى اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من المركز الإقليمي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة بالإسماعيلية، برئاسة اللواء هنري إبراهيم، اخطارا يفيد بنقل 7 أطفال إلى المستشفى مصابين باشتباه تسمم.

تناول بذور خلال لعبهم بالشارع

قال أهالي الأطفال في محضر الشرطة، إن الأطفال تناولوا بعض الحبوب لنبات الخروع، بقرية سرابيوم التابعة لمحافظة الإسماعيلية، وبدأت تظهر عليهم أعراض إعياء مختلفة.

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور مصعب البدراوي مدير الفرع، بسيارات إسعاف نقلت الأطفال المصابين بالتسمم إلى مستشفى فايد المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وقالت مصادر طبية في مستشفى فايد التخصصي، إن الأطفال مصابين بأعراض اشتباه تسمم ويظهر عليهم علامات الإعياء، متمثلة في القيئ الشديد والإسهال، وارتفاع درجات الحرارة.

وأضافت المصادر في تصريحات لـ«الوطن»، أنه يجري إجراء الفحوصات الطبية، وأخذ عينات من الأطفال لمعرفة سبب إصابتهم، وتقديم الدعم الطبي اللازم لهم.