الإعلامية سوزان حسن: عملت موظفة إدارية بـ«ماسبيرو» في بداياتي

استضاف برنامج من مصر مع الإعلامي عمرو خليل، المذاع على قناة CBC، الإعلامية القديرة سوزان حسن، الرئيس الأسبق لاتحاد الإذاعة والتليفزيون المصري «ماسبيرو»، في الذكرى الـ63 لإنشاء مبنى الإذاعة والتليفزيون.

موظفة على سلم المذيعين

حكت «سوزان»، كواليس انضمامها للتليفزيون المصري، حيث التحقت بكلية تجارة القاهرة، وحصلت على البكالوريوس عام 1975 بتقدير جيد جدًا، وعملت كموظفة في الشئون الإدارية والمالية باتحاد الإذاعة والتليفزيون، واستلمت عملها كموظفة، ووجدت إعلانا في المبنى عن مذيعات ومذيعين فتقدمت للامتحان، ونجحت.

الدراسة في الخارج

أضافت أنها عملت كمذيعة لعدة أشهر، ثم سافرت مع زوجها إلى لندن للحصول على الدكتوراه، وعاشت في لندن 5 سنوات كاملة، كانت هي الأكثر تأثيرًا في تشكيل فكرتها عن الإعلام، من كثرة مشاهدتها للبرامج بالتلفزيون الأوربي.

وعادت للعمل ببرنامج لقاء الأجيال، الذي استمر 10 سنوات كاملة، وكان برنامج يضم في كل حلقة 3 أجيال مختلفة، فضلا عن أنها قدمت برنامج «صباح الخير يامصر»، مشيرة إلى أنها كان لها من الصغر هوايات جميلة، كالغناء والرقص وعرض الأزياء التي تصنعها والدتها، وعرض عليها التمثيل عام 1961، لكن الأسرة رفضت تماما.