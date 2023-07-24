زعيم حزب الشعب الإسباني المعارض يعلن نيته تشكيل الحكومة

أعلن ألبرتو فيجو زعيم «الحزب الشعبي» الإسباني، الفائز في الانتخابات البرلمانية الإسبانية، بعد حصوله على 99.73% من الأصوات، أمام مقر حزبه في العاصمة الإسبانية «مدريد»، عن نيته تشكيل الحكومة.

حصول «الحزب الشعبي» المعارض على 136 مقعدًا

أظهرت نتائج شبه نهائية، تقدم اليمين على الاشتراكيين، لكن دون أغلبية في البرلمان الإسباني، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وأشارت بيانات حكومية، إلى حصول «الحزب الشعبي» المعارض الرئيسي على 136 مقعدًا في البرلمان، بينما حزب العمال الاشتراكي الإسباني اليساري الحاكم على 122 مقعدًا.

وحصل حزب «فوكس» اليميني المتطرف، على 33 نائبًا، بينما «تحالف سومار» اليساري على 31 مقعدًا.

وأوضح زعيم «الحزب الشعبي»، أنه سيتواصل مع جميع الأحزاب، لتشكيل التحالف الحاكم، معربا عن أمنياته بأن لا تعرقل عملية تشكيل تحالف حكومي.

وكان رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، أشار في وقت سابق، إلى هزيمة اليمين واليمين المتطرف في الانتخابات البرلمانية الإسبانية، مضيفا أمام ناشطين اشتراكيين خارج مقر الحزب الاشتراكي وسط العاصمة «مدريد»: «نحن الذين نريد أن تُواصل إسبانيا التقدّم عددنا أكبر بكثير»، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «سبوتنيك» الروسية.